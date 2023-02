Pablo Lyle rompe en llanto al ofrecer disculpas a la familia de la víctima (VIDEO)

Luego de tres años de batallas legales, este viernes 3 de febrero, el actor Pablo Lyle conoció su sentencia en el condado de Miami-Dade tras ser declarado culpable de homicidio involuntario por un incidente vehicular de 2019.

El actor nacido en Mazatlán, Sinaloa pasará cinco años en prisión y ocho de libertad condicional, esto después de ser declarado culpable de homicidio involuntario por un incidente vehicular de 2019 contra el señor Juan Hernández, de 63 años de edad.

Horas antes de que el actor de "Mirreyes vs Godinez" conociera los años que pasaría en prisión, pidió disculpas con lágrimas en los ojos a la familia de Juan Hernández, mencionando que podía sentir el dolor que estaban pasando y que es algo que estará con él para siempre.

"Su pariente perdió la vida por algo que yo hice, algo que estará conmigo; es algo que me acecha cuando voy a dormir en la noche, y sigue ahí cuando me levanto por las mañanas", dijo Pablo.

Además dijo que nunca se imaginó que algo como eso pudiese pasar y que otras personas fueran afectadas drásticamente.

"Nunca en sueños más alocados me pude imaginar que algo como esto pudiera pasar, que se perdiera una vida y que muchas otras personas fueran afectadas drásticamente, en una cuestión de segundos, con un solo golpe".

Pablo Lyle pide disculpas a esposa de Juan

Pablo se dirigió directamente a la esposa de Juan a quien le pidió disculpas y dijo estar arrepentido por lo sucedido.

"Quiero decirle a la esposa de Hernández, Mercedes, desde lo más profundo que lo siento. Esto no fue nada en contra del señor Hernández, puedo decir que he aprendido de esto y me imagino que los demás también han aprendido de esto".

��PABLO LYLE PIDE DISCULPAS A LA FAMILIA DEL HOMBRE QUE MAT��



Hoy #PabloLyle recibió una condena de 5 años de cárcel y 8 en libertad condicional, por homicidio involuntario.



En 2019 tuvo un accidente vial que derivó en la muerte de un ciudadano cubano de 63 años. pic.twitter.com/SYkC8OZSPI — La Tía Sandra (@LaTiaSandra_) February 3, 2023

Por su parte Ana Araujo, esposa del actor, tomó la palabra asegurando que su esposo no es una persona violenta y todo lo sucedido con la muerte de Juan Hernández no lo define como es. Finalmente dijo estar orgullosa de Pablo.

"Estoy muy orgullosa de ti Pablo, porque para muchos puede ser fácil juzgar una reacción inconsciente de unos cuantos segundos que no te definen como persona, pero no todos pueden ver lo que yo he visto. He sido testigo de tu dolor, tu sufrimiento y tu espíritu. Siempre te lo he dicho, eres un corazón con patas. Eso es Pablo", finalizó Ana.

MF