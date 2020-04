Ozzy Osbourne, listo para rockear otra vez

La cantante británica Kelly Osbourne, compartió como se encuentra su padre, Ozzy Osbourne, después de su tratamiento con celulas madre, que le aplican para mitigar el Parkinson, que lo ha llevado a tomar un largo tiempo de reposo.

La actriz de 35 años, compartió que su padre, el músico Ozzy Osbourne, se encuentra recuperado y con ganas de ser parte del mundo, así lo comentó en entrevista a la revista Et Live.

"Verlo después de un tratamiento de células madre, lo que ha sucedido y el progreso que ha logrado es alucinante. Él quiere levantarse. Quiere hacer cosas. Quiere ser parte del mundo otra vez".

La hija del rockero de 71 años, resaltó que en su mejoría con el tratamiento lo tiene más activo: "Camina mejor. Está hablando mejor. Sus síntomas están disminuyendo. Está recuperando la fuerza muscular que necesita después de su cirugía de columna".

Ozzy se siente excelente, por lo que ha querido salir de su casa, sin embargo, ante la situación crítica de la pandemia del COVID 19, tiene que continuar en cuarenta.

"Está listo para salir de la casa y ahora no puede salir de la casa". Kelly, compartió que su padre le dice: "He estado en cuarentena durante casi dos años, y ahora me siento mejor y el mundo está en cuarentena".

