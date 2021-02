Ozuna se lanza a la conquista de Nueva York en "Tom y Jerry"

El ganador del Latin Grammy, Ozuna, también será parte de la aventura en la que “Tom y Jerry” regresan al ataque, ahora en la versión cinematográfica que protagonizarán junto a Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Rob Delaney, Colin Jost y Ken Jeong, dirigida por Tim Story y que llegará a las salas de cine el próximo 18 de febrero.

Crecí con Tom y Jerry y siempre he amado verlos. Sus shows siempre eran divertidos y me hacían sentir bien.

Con respecto a su participación, el cantante puertorriqueño revela lo emocionante que ha sido para él ser parte de esta aventura, en la que se encuentra con sus personajes favoritos de la infancia, y que ahora disfrutará en compañía también de sus hijos.

“Es algo increíble para mí, una gran oportunidad. Crecí con Tom y Jerry y siempre he amado verlos. Sus shows siempre eran divertidos y me hacían sentir bien. Ser parte de la película me recuerda aquella época. Es fabuloso que todos puedan disfrutar de sus aventuras”, declaró Ozuna.

El mundialmente famoso cantante de trap y reggaetón confesó además, haber llegado a los estudios Warner Bros. en Leavesden (Inglaterra) con una camiseta en la que aparecían Tom y Jerry, reiterando su emoción por ser parte de la producción.

La película “Tom y Jerry” retoma una de las rivalidades más icónicas de la televisión animada, ahora en una aventura en Nueva York, donde a la “cacería” se suman personajes nuevos de carne y hueso y una visión familiar para reunir a varias generaciones frente a la pantalla.

Con guion de Kevin Costello basado en los personajes de William Hanna y Joseph Barbera, “Tom y Jerry” llegará a las salas de cine del país el próximo 18 de febrero de 2021 de la mano de Warner Bros. Pictures y Warner Animation Group.