Osvaldo Benavides va a "Donde los mundos colapsan"

El actor Osvaldo Benavides estará en el Teatro Diana junto con Silvia Navarro con la obra de teatro “Donde los mundos colapsan”. La puesta en escena se presentó en días anteriores en Ciudad de México, por lo que el histrión afirma que gustará al público tapatío, pues ya conquistó al capitalino, así lo dijo en entrevista:

“Estamos listos para compartir esta obra. Estamos muy emocionados porque aquí la capital del país, desde el primer fin de semana llenamos el teatro, fue increíble, sobre todo la respuesta de la gente, pues se conmueven y se ríen, salen conectados. El único objetivo de esta obra es eso, que la gente conecte, y que se lleve la obra la casa, que no sólo sea algo divertido y ya, sino que conmueva y sí lo hace, toca el corazón del público. Ya lo probamos con audiencia y ya vimos que esto que queríamos está sucediendo”.

La trama de la historia se centra en la vida de Valeria y Richard, interpretados por Navarro y Benavides respectivamente, quienes sin saberlo, están unidos. “La obra es una historia de la vida, que nos cuenta la historia de dos personajes desde que nacieron y hasta los 30 años, más o menos. Son dos personas que van por la vida con una esperanza enorme de conocer a alguien, ellos sienten que conocerán a ese ser especial, están buscando a alguien más”.

Los dos mundos de estos personajes estaban destinados a unirse: “Es la historia del encuentro de estas dos almas que se llevan buscando toda la vida y pareciera que se conocen de otras vidas, se aman sin siquiera haberse visto. Así, se trata de cómo finalmente la vida los lleva a conocerse y cómo claro que están hechos el uno para el otro”.

El amor no falta, pero tampoco las risas, pues la obra es principalmente una comedia “llena de sentido del humor, por lo que la gente se ríe bastante”. El autor y director es Adrián Vázquez, “es un gran amigo mío, es un gran actor y tiene varias obras que él escribió, dirigió y que actuó, su trabajo conecta muy bien con el espectador y éste no es la excepción. Es una obra que te hace reír, te entretiene, pero también de pronto duele, de pronto te hace reflexionar… tiene un poco de todo y para todos. Además, es una puesta en escena que no es complicada, es fácil de entender, es fácil de conectar con la historia que sucede y también con los personajes”.

Benavides agrega que con esta puesta en escena no sólo comparte y conecta con el público gracias a su actuación, sino que también es socio de ésta junto con Adrián. “No sólo estoy contratado para dar funciones de una obra equis, sino que es una obra que se escribió exclusivamente para Silvia y para mí. Adrián, a base de pláticas y de talleres, armó la obra para nosotros, no por eso es autobiográfica, pero sí es una obra que se escribió a la medida”.

Además, también está hecha a la medida de los mexicanos, pues “habla también de un México actual, el contexto es ese, así que si tú eres mexicano, la obra te va a tocar a un grado muy sensible, por lo que es un valor añadido que pocas obras tienen, ya que la mayoría de las obras son adaptaciones, que está muy bien y me encantan, pero el hecho de que te hablen a ti como mexicano es un plus, se valora y creo que el público lo ha valorado también y lo ha agradecido”.



Mancuerna perfecta

Por otro lado, Benavides resalta que anteriormente ya ha compartido escenas con Silvia Navarro y se han acoplado a la perfección: “Ella y yo ya hemos trabajado dos veces anteriormente, en una obra de teatro y en una película, somos muy buenos amigos y hacemos muy buena mancuerna tanto en el escenario como detrás de éste, nos sabemos balancear bastante bien. Somos hermanitos, cómplices”.