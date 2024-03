Este domingo 10 de marzo es la entrega de los premios Oscar, en donde la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas otorga los galardones a lo mejor del cine de manera anual, la cual tiene importantes reglas de honor que no permite que sean transgredidas por los comportamientos de actores de cine.

Debido a lo anterior, es que el actor Will Smith está vetado de la entrega de reconocimientos más importante del cine durante diez años. La sanción se la ganó después de haber golpeado en vivo al comediante Chris Rock durante la entrega de los premios Oscar 2022, después de que el comediante hiciera chiste sobre el problema de calvicie que la esposa de Smith, Jada, experimenta.

Sin embargo, Will Smith no es el único vetado, puesto que más actores se les ha prohibido presentarse en la gala, la mayoría por sus comportamientos que además amenazan la convivencia social y hasta incurren en delitos, sobre todo de abuso sexual.

Ellos son los actores vetados por los Oscar:

Carmine Caridi. El actor estadounidense de cine y teatro fue la primera persona eliminada de la Academia. Fue conocido por sus papeles en películas como "El padrino II Y III", así como en la serie de televisión "Policía de Nueva York" (1993). Fue expulsado de por vida luego de que descubrieran que compartió de manera ilegal las películas a las que tenía acceso como miembro de la Asociación.

Señalado como culpable de infringir las reglas de protección de los derechos de autor al hacer copias de películas nominadas a los Oscar y distribuirlas a un amigo, quien luego las subió a internet.

Bill Cosby. Este actor y comediante estadounidense que durante años fue una figura influyente en la industria del entretenimiento por su papel principal en la exitosa serie de televisión "The Cosby Show" (1984-1992), fue expulsado en 2018 en medio del movimiento #MeToo y en respuesta a las numerosas acusaciones de agresión sexual en su contra, que afectaron gravemente su reputación.

La Academia tomó esta medida como una forma de rechazar y condenar su comportamiento, aunque cabe destacar que la expulsión de la Academia no implica ningún tipo de acción legal contra él.

Roman Polanski. En el mismo año que Cosby, 2018, el director fue eliminado de la Academia, 41 años después de que él se declarara culpable de un abuso sexual contra una menor de edad. Incluso ganó el Premio a mejor director en 2003 por su cinta "El pianista".

Fue en 1977 cuando fue arrestado y acusado de drogar y violar a Samantha Geimer, una niña de 13 años, durante una sesión de fotos en Los Ángeles. Polanski se declaró culpable de un cargo menor de tener relaciones sexuales ilícitas con una menor, pero luego huyó del país antes de ser sentenciado. Desde entonces, ha vivido principalmente en Europa, evitando la extradición a los Estados Unidos. En ausencia de una condena, él incluso sigue trabajando, y aunque ha sido blanco de muchas controversias, sigue recibiendo reconocimientos fuera de EU.

Aunque no es un actor, sino productor de Hollywood, Harvey Weinstein fue expulsado en 2017 tras las publicaciones de el periódico New York Times y The New Yorker con artículos detallados que acusaban a Weinstein de agresión sexual, acoso sexual y violación. Estas acusaciones desencadenaron el movimiento #MeToo y llevaron a una avalancha de acusaciones similares por parte de muchas otras mujeres en la industria del entretenimiento y más allá. Ese año fue expulsado.

