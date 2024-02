Oscar 2024: Becky G, Billie Eilish y Ryan Gosling actuarán en los premios

Una noche llena de música se espera en la 96.ª edición de los Oscar, pues personalidades de la talla de Becky G, Billie Eilish y Ryan Gosling tendrán una participación especial al compartir las nominaciones y hacer performance durante los premios a celebrar el día 10 de marzo en el teatro Dolby de Los Angeles.

Este miércoles la propia Academia de Hollywood anunció algunas de las amenidades que se vivirán en el evento, entre ellas la confirmación de “I’m Just Ken”, performance anunciado por el medio Variety a principios de semana, el cual también fue criticado al pronunciarse al respecto sobre la omisión de Margot Robbie y Greta Gerwig en la gala. El hecho en cuestión a la película causó muchas interrogantes al conocerse que en el medio musical, además de Gosling, Eillish y O’Connel ya recibieron incluso un Grammy a mejor canción hecha para medios audiovisuales.

También te puede interesar: Estas son las series y películas que quitan de Netflix entre el 28 de febrero y 3 de marzo

'The Fire Inside', interpretada por Becky G y creada por Diane Warren para la película 'Flamin' Hot'; 'It Never Went Away', de Jon Batiste para su documental 'American Symphony'; y 'Wahzhazhe', por Scott George y cantantes nativos de la tribu Osage para ´Killers of the Flower Moon´ completan la terna de actuaciones.

La Academia de Hollywood también desveló esta semana que celebridades como Nicolas Cage, Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser, Al Pacino o Zendaya entregarán algunos de los premios o conducirán puntualmente una gala que volverá a tener al cómico Jimmy Kimmel como maestro de ceremonias.

'Oppenheimer', de Christopher Nolan, lidera las nominaciones este año con 13 candidaturas, seguida de 'Poor Things' ('Pobres Criaturas'), de Yorgos Lanthimos, con 11, y 'Killers of the Flower Moon', de Martin Scorsese, con 10.

La edición 2024 de los Óscar se celebrará el domingo 10 de marzo en el teatro Dolby de Hollwyood (Los Ángeles, EE.UU.) a partir de las 16:00 hora local (00:00 GMT del lunes).

SM