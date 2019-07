Organizan Fiestas Monstruosas

“En casa con mis monstruos”, la exitosa exhibición de la colección de Guillermo del Toro en el Museo de las Artes (MUSA), tendrá unas Fiestas monstruosas con el DJ César Cosío programando la música. Hoy y mañana en el cubo (el área de espera previo a la exposición) será el lugar en donde resuene la música de las películas del cineasta tapatío, además de otros sonidos ad hoc con la muestra: “La idea es darle una atmósfera de suspenso, de terror, tratando un poco de preparar el lugar en donde espera la gente antes de la exhibición, y a la salida. Es el cubo, ahí estaré tocando, dando esa ambientación como preámbulo”, comentó en entrevista el músico.

Para el DJ, la invitación es motivo de honor: “Estoy contento de haber sido invitado por parte de los organizadores de la exhibición para ser DJ, con alguna música de las escenas de las películas, pero también con canciones que se relacionen, para darle un toque gótico, de terror, con música que se relacione con ‘En casa con mis monstruos’”.

Presentarse en este espacio, contiguo al museo, representa también un desafío: “Para empezar siempre he sido alguien de retos, me gusta innovar, dándole la vuelta a todo lo que tenga que ver con la música. Esto es algo que nunca había hecho, me llena de orgullo trabajar en un proyecto creado por Guillermo. Para mí es algo muy interesante. Estoy muy contento de la respuesta de la gente ante estas dos noches que se anunciaron. Habla de que hay mucho interés por hacer el recorrido nocturno, y de pasada disfrutar de buena música”.

Inspiración y favoritos

De la exposición, César platicó la inspiración para el playlist que tocará el fin de semana: “De repente está un puesto de periódicos, con muchos cómics, como curador musical me llevaría, en algún momento, a programar música de las películas del Santo, que son buenísimas, muy divertidas. Nada que ver con la cumbia de ‘el Santo, el Cavernario’, sino la música de las películas. Es una música tipo lounge, con órganos, sonidos espaciales. Fue en la década de los sesenta y setenta, tiene su toque especial. Se me ocurren algunos momentos de algunas series, como ‘Galería nocturna’, que tenía su propia canción, o ‘La dimensión desconocida’, darle esas atmósferas”.

Igualmente, Cosío disfrutó del recorrido por la muestra “En casa con mis monstruos” y compartió sus favoritos: “Hay piezas increíbles. Que me haya fascinado son los cuadros originales de ‘Galería nocturna’. Los vestuarios de ‘La cumbre escarlata’, la elegancia y los detalles de Guillermo: como si fueran insectos”. Entre las piezas hay una con la que el músico está ligado personalmente: “Cuando Guillermo hizo su ópera prima, ‘Cronos’, tuve el gusto de ayudarle con la sonorización de las salas y algo de difusión y promoción. En agradecimiento me obsequió el arcángel, que está en exhibición”.

El DJ César Cosío fue invitado por Del Toro para visitar “En casa con mis monstruos”. ESPECIAL

Amistad con Del Toro

La amistad de Cosío con Del Toro se remonta a la época en que el director tapatío habitaba todavía en Guadalajara. “Desde hace muchos años, desde finales de los 70, principios de los 80. Siempre lo he platicado: la oportunidad de organizar mi primera fiesta fue gracias a la familia Del Toro, que me prestó su casa para hacer esa primera fiesta que marcaría mi destino como promotor y organizador. Fue en 1978, en Ciudad del Sol”.

La relación con Guillermo continúa hasta la actualidad: “Tuve el gusto de que me hablara y me invitara a hacer estos recorridos guiados que dio la semana pasada. Me dijo: ‘Vente para hacer el recorrido’. Es maravilloso poder escuchar las anécdotas de cada uno de los objetos que están en exhibición, de boca de su coleccionista. No propiamente son objetos de las películas, son objetos que lo inspiraron a hacer y a desarrollar lo que plasma en sus películas”.

¿Qué se escuchará?

El DJ adelantó los sonidos que los asistentes a las Fiestas monstruosas podrán escuchar: “Canciones importantes de las películas de Guillermo del Toro, mezcladas con algunas otras que pudieran evocar momentos de suspenso de la exhibición. La música gótica tiene sus altibajos: Nightwish, Bauhaus. Hay una gran cabeza de Frankenstein, aplicaría poner la canción ‘Frankenstein’, de Edgar Winter. Darle ese sentido complementario a la visita a la exhibición”.

¡No te lo pierdas!

Fiestas monstruosas en el cubo de espera para “En casa con mis monstruos” (contiguo al MUSA) con el DJ César Cosío, hoy y mañana a partir de las 20:00 horas. Entrada $50 pesos (no incluye boleto para la exposición). Habrá venta de cerveza y cocteles. Además, los recorridos nocturnos tienen un costo de $300 pesos (incluye la entrada a la fiesta en el cubo), de venta en las taquillas del museo o en Ticketmaster.