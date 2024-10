La famosa boy band británica One Direction dejó una huella imborrable en la música pop, conquistando el corazón de adolescentes en todo el planeta. Sin embargo, un episodio peculiar y “controversial” en su trayectoria involucra a uno de los narcotraficantes más notorios de México: Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo” . La conexión entre estos dos universos tan dispares sigue resonando entre los seguidores, especialmente tras el fallecimiento de Liam Payne, uno de sus miembros.

Directioners y sus medidas desesperadas

En 2015, los seguidores de One Direction lanzaron una iniciativa inusual en Twitter (actualmente X) utilizando el hashtag #CHAPOMEXICONEEDS1D, (Chapo, México necesita a 1 Direction). Según se cuenta, tras la fuga de El Chapo del penal del Altiplano en julio de ese mismo año, los directioners decidieron apelar a él para que lograra que la banda visitara México.

La situación era delicada: es fundamental recordar que One Direction había comunicado su separación “temporal” en marzo de 2015, mientras la banda continuaba con su gira On the Road Again, y la posibilidad de un concierto en el país parecía esfumarse rápidamente.

No obstante, los fans, caracterizados por su humor inigualable, comenzaron a inundar las redes sociales con mensajes como: “Estamos desesperadas, si esto no funciona, pasaremos del chapo a Satán”. Esta tendencia en redes sociales se volvió en un tema polémico y gracioso que se intensificó cuando comenzó a correr el rumor sobre el supuesto hijo del Chapo retweeteando las solicitudes, haciendo creer que llegó el mensaje.

One Direction en los Premios Telehit

Retransmisión de los Premios Telehit 2015 con One Direction este Jueves 27 de Octubre a las 9pm en Telehit, ¡no se lo pierdan! �� pic.twitter.com/12LdBmK2mS— One Direction México (@Official1DMex) October 25, 2016

Finalmente, en septiembre de 2015, One Direction anunció su participación en los Premios Telehit. Aunque no fue su último concierto oficial, el evento se volvió emblemático, ya que fue una de las últimas oportunidades para que los fans disfrutaran de la banda en vivo. El 26 de noviembre, el Foro Sol se llenó de directioners que celebraron éxitos como "Story of My Life".

La emoción entre los asistentes era palpable, y muchos consideraron que la presencia de la banda en el evento fue obra del narcotraficante. Aunque todo queda como una coincidencia, aún se habla sobre la vez que El Chapo supuestamente “trajo” a la banda a México.

BB