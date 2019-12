Omar Chaparro sacará del limbo a Pedro Infante

El próximo 24 de diciembre Netflix le tiene un regalo de Navidad a su audiencia con el estreno de la película mexicana “Como caído del cielo” que protagonizan Omar Chaparro y Ana Claudia Talancón, donde la figura central es Pedro Infante. Al respecto es el actor y comediante quien comparte en entrevista la felicidad que le da meterse en la piel de este icono de la cultura popular mexicana, es un regalo para él como histrión pues desde siempre ha admirado al intérprete de “Amorcito corazón”.

Pero Omar no está haciendo una biopic de Pedro Infante, al contrario, aborda al personaje desde otra perspectiva. En realidad él interpreta a Pedro Guadalupe un imitador del ídolo mexicano. Este hombre se encuentra al borde de la muerte, ha sido un mal esposo y compañero con Raquel (Ana Claudia Talancón). Y justo cuando ella decide desconectarlo después de tres meses que ha estado en coma, él revive: el alma de Pedro Infante ha llegado hacia él, es una segunda oportunidad para ambos. Primero para que Pedro Guadalupe recupere la relación con su mujer y después para que Infante se gane su entrada al paraíso, pues ha estado por más de 60 años en el limbo por su controversial pasado amoroso.

Desde antes de convertirse en actor, Omar Chaparro ya compartía algunos gustos con Pedro Infante como las motos y la música.En esta escena aparece al lado de Ana Claudia Talancón. ESPECIAL

“Es una película de segundas oportunidades y creo que va a ser muy atractiva para el público, porque creo que de alguna manera todos añoramos a Pedro Infante, porque aunque no nos tocó vivir en esa época, nos tocó crecer con sus películas. Entonces, el poder aventurarnos a traerlo al 2019 en una aventura de amor, de desafíos y de restringir su naturaleza de mujeriego empedernido para poder alcanzar el cielo, se vuelve una película de fantasía, pero con mucho corazón”.

Para Omar esta cinta significa una meta lograda. “Cuando yo estaba grabando los temas en un estudio de grabación y pusimos una fotografía gigante de Pedro Infante, yo pedí a todos estar a media luz, le rezaba a él para que se pudiera manifestar a través de mi voz y sucedieron cosas mágicas, para mí fue un sueño hecho realidad interpretar a este gran ídolo mexicano”. En ese sentido, dice que el reto principal de la caracterización fue la voz.

“De las cosas más difíciles fue encontrar la voz de Pedro, creo que lo más complicado de interpretarlo es que todo el mundo lo ha imitado, todos lo conocemos y lo hemos parodiado. Entonces, hay un referente inmediato y a la hora de hacerlo en una película el juicio y la expectativa iban a estar ahí. Sí, me hice la promesa de hacerlo lo mejor posible y fue muy complejo porque yo quería hacerlo igualito, estaba pasando un mal momento, me sentía frustrado porque no llegaba, hasta que decidí confiar y ahí fue cuando comenzaron a pasar cosas interesantes, cuando realmente me dejé llevar y me rendí a este personaje”.

Omar conversó con Lupita Infante, hija del ídolo nacional, la invitó a la premier, pero ésta le dijo que no podía porque tenía el compromiso de acudir a una boda, “pero me deseó mucha suerte, se portó muy amable la señora y me deseó todo el éxito, dijo que espera con ansias ver la película y vamos a ver qué le parece”. En cuanto a las críticas y comparaciones, dice Omar que lo entiende, pero invita a la gente a emitir su opinión toda vez que vean el producto final.

“Yo creo que yo también hubiera sido de los que hubiera reaccionado (negativamente) contra cualquier actor, porque nadie puede acercársele al gran charro mexicano, hubiera también tenido el prejuicio, todas las críticas son bienvenidas”, finaliza.

Como Pedro Guadalupe el actor desempeñó distintas facetas que fueron de un cantante romántico a un boxeador, casi como un héroe de acción. ESPECIAL

Sin comparaciones

Sobre las similitudes que él encuentra con Pedro, dice que no se atrevería a compararse con él, pero por ejemplo, comparte el gusto por las motocicletas. “Nadie puede estar a la altura de lo que es Pedro Infante y de lo que dejó, sin embargo, encuentro cualidades en mí que no son natas, sino que son adquiridas justamente por la admiración que tengo de él, caí en cuenta que soy fanático de las motos desde hace muchos años porque a él le gustaban, de alguna manera lo he venido imitando desde hace mucho, compré mi guitarra a los 16 años porque a él le gustaba (el instrumento) y comencé a cantar desde chiquito ranchero porque él lo hacía”. Además dice que ha sido muy enamorado y romántico influenciado por la figura del intérprete de “No volveré”.

A la par del estreno de la película, también se lanzará el soundtrack de la película -las canciones las grabó todas Omar- se incluye un tema inédito que compuso en coautoría con Jorge Avendaño, el cual también es el tema principal del filme, se llama “De qué me sirve el cielo”.