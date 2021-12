Una de las celebridades más escuchadas del 2021 fue por mucho la joven cantante Oliva Rodrigo, quien a principios de este año saltó a la fama con el sencillo "drivers license". Éste fue tan solo el inicio de una serie de éxitos que incluyen temas como "deja vu" o "good 4 u", todos parte del álbum debut de la cantante: "SOUR".

"drivers license" (escrita en minúsculas) fue además el tema musical más buscado en Google en 2021, según reveló la página en su publicación anual "El año en búsquedas" donde muestra cuáles fueron los tópicos más googleados a nivel internacional durante el año.

El motivo por el que la gente buscaría en Google "drivers license", además de escucharla, sería para investigar sobre qué trata. La canción se volvió popular entre otras cosas por relatar el triángulo amoroso entre Olivia Rodrigo, Joshua Bassett y Sabrina Carpenter. Según los rumores, la cantante mantuvo una relación sentimental con su compañero de rodaje en High School Musical la serie, que terminó cuando el actor comenzó a salir con la también actriz y cantante Sabrina Carpenter.

En segundo lugar del listado de "las canciones más buscadas en Google" en 2021 se encuentra "All Too Well" de Taylor Swift, regrabación de su sencillo de 2012 que lleva el mismo nombre y según los rumores está dedicado a Jake Gyllenhaal con quien la cantante mantuvo una relación sentimental ese año.

MR