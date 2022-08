Olivia Newton-John: La historia del exnovio de la actriz que desapareció por 11 años

A la protagonista de "Grease" ("Vaselina"), Olivia Newton-John, su pareja le aplicó aquella frase que dice: "no estaba muerto, andaba de parranda".

En el 2005, Patrick McDermott, quien había sido su pareja durante nueve años, salió a pescar con un grupo de amigos en un barco llamado "Freedom" en San Pedro, California, en la costa este de los Estados Unidos. Sin embargo, cuando la embarcación regresó, Patrick no venía a bordo.

Lo más extraño de todo es que ninguna de las 22 personas que iban en la excursión pesquera, lo vio caerse del barco de manera accidental o que alguien lo empujara. Se organizó una búsqueda intensa que duró tres largos años, pero su cuerpo tampoco nunca hallado, de acuerdo con el diario El País de España.

La desaparición de Patrick quedó certificada oficialmente, y en el 2008 fue dado como muerto, lo cual significó un golpe terrible para Olivia. Sin embargo, cuando el camarógrafo se esfumó, comenzaron a surgir algunas teorías que ponían en duda todo lo que al parecer había sucedido.

En el año en que McDermott se embarcó en la excursión pesquera, había acumulado miles de dólares en deudas, además de que había dejado de pagar la pensión de manutención de su hijo Chance.

Lo sorprendente es que 11 años después de que desapareció, en noviembre de 2017, un grupo de investigadores privados lo hallaron, más vivo que nunca, en la playa de Sayulita, en México. Una imagen del que fuera pareja de la estrella de "Vaselina", apareció en una revista australiana. Ahí se veía a McDermott tomando el sol y junto a una mujer alemana, al parecer su nueva pareja.

La noticia dejó devastada (de nuevo) a Olivia Newton-John; el hombre con el que había compartido nueve años de su vida la engañó cruelmente. Además, se comprobó la teoría de que el camarógrafo de ascendencia coreana fingió su propia muerte durante la excursión pesquera porque sus deudas lo estaban ahogando.

A pesar de todo el dolor que le causó la desaparición de McDermott, Olivia logró rehacer su vida; vendió la casa que había compartido con Patrick y se casó con John Easterling.

La vida de Olivia no fue nada fácil, en 1992 le diagnosticaron cáncer de mama, pero gracias a su fortaleza logró salir adelante y vencer esta enfermedad. No obstante, en 2013 el cáncer volvió, esta vez en el hombro. Pero en este 2019 la enfermedad regresó más agresivo, pero ella no se dejó vencer.

"¡Estoy muy bien, mejorando cada día! Ese es mi lema. Mi batalla comenzó en 1992 y desde entonces he pasado por el quirófano, me he sometido a sesiones de quimioterapia, he tenido la suerte de hacer yoga, recibir masajes, homeopatía y meditación. Durante varios años estuve bien, pero ahora tengo metástasis", comentó para la revista People.

La tarde de este lunes se dio a conocer la noticia de que la actriz y cantante Olivia Newton-John falleció a los 73 años de edad después de enfrentar durante, poco más de tres décadas, al cáncer.

MF