Luego de que John Easterling, esposo de la actriz y cantante Olivia Newton-John, compartió que la mítica actriz, bailarina y cantante falleció a los 73 años de edad, en su residencia al Sur de California, los fans en redes sociales comienzan a mostrar sus condolencias y a recordar los trabajos emblemáticos que consagraron a Olivia –nacida en Cambridge, Reino Unido, el 26 de septiembre de 1948- como un diva pop ante filmes que marcaron a la industria cinematográfica como la historia musical de “Grase” (Vaselina).

Aunque muchos relacionan a Olivia en el mundo escénico por su amplio perfil actoral, su carrera comenzó en la música debutando con el disco “If Not For You”, en 1971, y avanzando con un nuevo disco “Let Me Be There”, en donde se aventuró al estilo country con el éxito “Take Me Home Country Roads”, que la posicionó como una nueva promesa en la industria y que animaron a participar en el Festival Eurovisión de 1974, y si bien quedó en la recta final adjudicándose el cuarto lugar de la competencia, su producción “If You Love Me, Let Me Know”, logró un impacto internacional ingresando en el primer lugar de popularidad de Billboard.

Su trascendencia internacional se cimentó en Estados Unidos, en donde principalmente impulsó su carrera y despuntó por su peculiar estilo dulce y tierno en una fusión de pop y country.

Estrellato mundial

Fue en 1978 cuando la fama de Olivia logró nuevos alcances al ser la protagonista del filme “Grease”, junto a John Travolta. Esta película musical, ambientada en los años 50 y dirigida por Randal Kleiser, catapultó a la actriz a la fama mundial con su papel como “Sandy Olsson”, una joven estudiante, que tras vivir un romántico verano con “Danny Zuko”, emprende un viaje de transformación y empoderamiento junto a las “Pink Ladies”.

Tras este filme, Olivia amplió sus posibilidades artísticas, sumando su voz a otros exponentes íconos del momento como la Electric Light Orchestra.

Aunque la carrera de Olivia iba en ascenso, su vida dio un giro complejo cuando fue diagnosticada con cáncer de mama, enfermedad que puso en crisis sus planes artísticos ante el deseo de retomar su carrera musical en los años 90 tras 10 años de pausa; este momento significó a la actriz severos retos financieros que la llevaron al borde de la bancarrota.

Tras enfrentar la primera etapa de diagnóstico, Olivia Newton-John logró recomponerse y mantenerse estable, enfocando su lucha al activismo, tanto de derechos humanos y de salud, compartiendo su testimonio con el cáncer de mama y fungiendo como voluntaria y recaudadora de recursos para ayudar a solventar a diversas asociaciones civiles en la detección oportuna de la enfermedad.

Su experiencia ante esta enfermedad también se vio reflejada en producciones como “Gaia: One Woman's Journey”, en donde Olivia compuso canciones relatando su vida y marcando mensajes de superación e inspiración para mujeres y familias que enfrentan momentos complejos en la salud y crisis personales.

En 2019, Olivia fue reconocida como Dama del Imperio Británico, por sus aportaciones artísticas y su labor como activista en temas humanitarios y de salud.

Aunque la actriz fue diagnosticada por segunda vez con cáncer de mama, optó por mantenerlo en secreto llevando sus tratamiento discretamente, aunque siempre compartió estar bien y atenta a cualquier incidente en su salud, sin embargo, en 2017 volvió a tener una fuerte decaída, momento en el que compartió públicamente estar nuevamente en tratamientos médicos y alternativos.

MF