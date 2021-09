“Ok, está bien…” se encamina al Ariel

La comedia mexicana de humor negro “Ok, está bien…”, dirigida por Gabriela Ivette Sandoval Torres y escrita y protagonizada por Roberto Andrade C., mejor conocido como “Tío Rober”, está actualmente disponible en la plataforma de contenido gratuito VIX.

La cinta, que le hace un guiño al cine de Woody Allen, además tiene una nominación a la próxima entrega del Premio Ariel a realizarse el 25 de septiembre, compite en la categoría de Mejor Ópera Prima.

En entrevista con EL INFORMADOR, Gabriela y “Tío Rober” hablan sobre el desarrollo que tuvo la cinta, hasta llegar ahora a la pantalla de VIX, de hecho la película fue parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) el año pasado. Por ejemplo, resalta “Tío Rober” que la reciente nominación al Ariel le ha dado mucho notoriedad al filme, además porque es ópera prima de una directora.

“La película ya la han visto miles y miles de personas, y la verdad es que Gabriela y yo estábamos un poco nerviosos, porque pensábamos que sería una película que solo le gustaría a los críticos de cine, pero la verdad es que el público la ha empezado a recibir bastante bien”, destaca el actor y guionista.

Para Gabriela, esta nominación también habla del reconocimiento que la Academia Mexicana le da a las producciones independientes y que también esto valida su carrera como directora de cine. “Estoy muy contenta, además del reconocimiento al trabajo, espero que abra más puertas en el campo profesional, además de que yo escribo y dirijo, sí buscaba que me ubicaran como directora, y de que me inviten a proyectos interesantes. Esta cinta la levantamos con nuestros propios medios y al haber sorteado todos los obstáculos que tuvimos, me parece muy justa la nominación”.

La trama toma hechos de la propia vida de “Tío Rober” cuando tenía 20 años y se encontraba en una etapa como la que vive “Mariano” su personaje. “De repente mucha gente hace memes y hace referencias”, diciendo que más bien su película es documental, “pero también vienen otras cosas positivas donde la gente dice que está muy padre hacer una película con tanta introspección y eso me motiva mucho porque significa que la gente la está leyendo de la manera adecuada”.

“Mariano” egresó de la carrera de guion, que está por cumplir 30 años y que aún vive con su madre. “Mariano” se la pasa la mayor parte de su tiempo viendo películas y no ha escrito un solo guion en su vida.

Pero su universo se derrumba cuando llega a vivir con ellos su primo “Ramiro”, quien tiene 15 años y es totalmente opuesto a él.

“Mariano” de inmediato trata de modificar a su antojo la personalidad de su primo adolescente, para revalorizarse a sí mismo, pero cuando “Ramiro” rechaza las imposiciones de éste, inicia una disputa absurda entre ambos primos, la cual se intensifica con la aparición de “Mariali”, una chica de 14 años amante del cine.

El proyecto tiene muchos años de creación, primero siendo un guion que realizó “Tío Rober” y el cual fue puliendo, luego, la realización, se filmó en 2017, sobre todo este tiempo que ha pasado, es importante cuestionarles, qué lectura le dan al filme ahora que lo vuelven a ver.

“Obviamente que hay cosas que con el tiempo dices, ‘esta secuencia la pude haber resuelto de otra forma’, pero la verdad es que estoy muy satisfecha con el trabajo que entregué y con todo lo que se incluyó desde la preproducción hasta ya entregarla finalmente y que se exhibiera, la verdad es que no hay muchas cosas que le cambiaría, me gusta como está. En mi opinión, este espíritu independiente que tiene que se ve en ciertas cosas de la hechura, también le da un plus, es una propuesta muy orgánica para lo que es”, dice Gabriela.

En tanto, “Tío Rober” resalta que “Ok, está bien…” está haciendo ruido por la manera en la que tuvo que lidiar con ciertos conflictos, “tanto de censura como de rechazo, y que eso le ha ido ganando más corazón entre los espectadores. Es una película difícil, no solamente de ver o de relacionarte con ella, incluso de poder conocerla o tenerla a la mano, no pasó por cartelera, no está en algunos streamings de los más importantes. Entonces, eso le ha ganado como cierta aura de película de culto y eso la verdad es que también lo tomamos de muy buena manera”.

Isabella Argudin. La actriz encarna a “Mariali”, personaje que detona múltiples conflictos en la cinta. Cortesía

Más proyectos juntos

Ambos creativos comparten que ya están planeando hacer la siguiente película, repitiendo los mismos puestos, Gabriela como directora y “Tío Rober” como actor y guionista. La cinta llevará por nombre “Los artistas buscan fines nobles”, “si les incomodó ‘Ok, está bien…’, esta película les va a volar la cabeza, esta vez no vamos a meter la pata y esperar apoyos de las instituciones ni de los festivales, vamos nosotros solos, porque sabemos que puede ser una película bastante incómoda”, dice “Tío Rober”.

En cuanto a detalles de la trama, resalta Gabriela que le apostarán a ciertos cameos, además planean también pocas locaciones, un teatro y una casa, y pocos personajes. “Toda la historia más bien la llevan los personajes, se recarga en las actuaciones y en los diálogos” El guion está basado en una obra de teatro que escribió “Tío Rober” y de la cual le dijeron: “está increíble, es maravillosa, pero esto jamás se va a montar en México”. Así que el reto es darle vida al proyecto el siguiente año.

