Juan Carlos Rulfo no “buscará” a su padre en Netflix

El cineasta Juan Carlos Rulfo no estará cerca de la nueva adaptación fílmica que se hará de la novela “Pedro Páramo”, escrita por su padre Juan Rulfo, pero se le hace interesante que alguien haya querido correr el riesgo de hacerlo.

A principios de agosto Netflix dio a conocer que se está preparando una adaptación de la historia publicada originalmente en 1955, ambientada durante la Guerra Cristera en México.

La novela, usando el realismo mágico, narra dos historias: la de Juan Preciado, quien llega al pueblo de Comala en busca de su padre, y la de Pedro Páramo, un hombre corrompido por la Revolución.

Esta sería la tercera versión de “Pedro Páramo”, luego de las películas filmadas en 1966 y 1976, que llevaron en los roles principales, respectivamente, a las duplas de John Gavin y Carlos Fernández; Manuel Ojeda y Abelardo San Miguel.

"Se me hace interesante que en estos tiempos alguien piense que vale la pena correr el riesgo de lo que se ve en el cine. La última adaptación que se hizo, en términos industriales, no dejaba de ser mucho más literal, tratando de no arriesgarse, creo que vale la pena si alguien corre ese riesgo de verdad y trata de hacer una película compleja, no facilota y comercial, que la convirtieran en algo interesante que abarcara la realidad mexicana", considera Rulfo.

"Cuando hice la serie (biográfica de su papá) fue padre hablar con los actores de la última adaptación en el sentido de que había cierta concepción de Rulfo en aquel entonces, había una lectura impostada y tratando de jugar con otro tipo de elementos", recuerda.

El realizador de "En el hoyo" y "Los que se quedan" descartó participar en la nueva versión para que sea un producto por completo de la plataforma.

Netflix comenzó a trabajar desde el año pasado en el proyecto, termina el plazo en 2022, pero puede haber una extensión.

"Los derechos los tienen por tiempo limitado, no a perpetuidad, los autoriza mi mamá, pero claro, la familia sabe", indicó Juan Carlos.

