Odin Dupeyron encara con creatividad al confinamiento

El aislamiento por la pandemia del COVID-19 no solo pone retos sobre las nuevas dinámicas de convivencia social y desarrollo laboral, la estabilidad emocional también presenta panoramas sobre cómo hacemos retrospectiva personal para tratar de llevar lo mejor posible el distanciamiento con nuestros seres queridos y actividades habituales.

Para el actor, productor y escritor Odin Dupeyron, el confinamiento en casa presenta oportunidades para adaptarse y entenderse uno mismo, partiendo de la experiencia que tiene sobre los escenarios y cómo ha llevado él su aislamiento propone “Que el recogimiento no nos recoja”, charla digital en la que compartirá diversos aspectos para encontrar y mantener la serenidad y dar paso a la creatividad desde los recursos que se tienen a la mano.

“Algunas empresas con las que he trabajado antes dando conferencias o con mis obras de teatro, me hablaron para pedirme algo para la gente que está encerrada en su casa: ‘Tenemos 100, 500 empleados vueltos locos, ya les llevamos a la psicóloga, al doctor experto en epidemiología, pero necesitamos a alguien que les hable como tú’; entonces hice esta conferencia para las empresas que nos ha funcionado muy bien, y ahora la llevamos al público en general”.

A través de www.eticket.mx el público puede comprar su boleto para recibir un código de acceso para la charla programada el próximo 6 de junio a las 19:00 horas, dinámica con la que Odin Dupeyron promete un diálogo ameno, muy a su estilo con reflexión y pizcas de humor que han caracterizado a su proyectos “¡A Vivir!”, “Veintidós Veintidós” y “Lucas”, por ejemplo.

“Los retos que implican entrarle a un evento como éste, de manera digital, es simplemente adaptarnos a las circunstancias, entender cómo funciona y ver cómo reacciona la gente”, explica Odin al considerar que charlar sobre lo que está pasando y cómo nos sentimos es una herramienta, sin embargo, puntualiza que las personas no deben sentir presión para lograr o interesarse por un cambio drástico en su vida en este momento.

“Cuando empezó la cuarentena, me dio risa que la gente empezó a decir: ‘Aprovéchala, encuéntrate, escribe, aprende nuevos idiomas’, se convirtió en una presión social de que teníamos que hacer algo a fuerza y no, hay gente que está muy bien. Por ejemplo, yo que no tengo que hacer introspección y cambio, he hecho mucha introspección en mi vida, soy un hombre trabajado. La gente no tiene que estar forzada, si crees que lo necesitas, que te sirve para organizarte, si tienes angustia o cosas que te están retando, entonces será una buena oportunidad”.

Ante los escenarios de incertidumbre y frustración por planes cancelados, Odin Dupeyron recalca la importancia de enfrentar las angustias de frente para tomar decisiones: “Yo siempre recomiendo a la gente que a la frustración hay que entrarle frustrándote; diciendo ‘chin’, hay que acogerlo, mentar madres y después ponerte a trabajar para cambiarlo o aceptarlo. La frustración como la vida, como casi todo, funciona de dos maneras, la fórmula es muy sencilla: ¿no te gusta algo? ¡Cámbialo!, ¿no lo puedes cambiar? ¡Acéptalo!, ¿no lo puedes aceptar? Cámbialo y así hasta que pares en una”.

Agéndalo

Charla “Que el recogimiento no nos recoja” de Odin Dupeyron, el sábado 6 de junio a las 19:00 horas (hora centro México) a través de eTicketLive. Precio: 234 pesos. Compra de boletos y más información en www.eticket.mx

JL