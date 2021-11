Octavio Ocaña: Videos del accidente revelan que sí habría recibido atención médica

El caso de Octavio Ocañana continúa en la polémica debido a algunas dudas que fans del actor piden aclararse; una de ellas, el momento exacto en el que murió el intérprete de “Benito Rivers”.

Tras esto, el programa de entretenimiento “Chisme No Like” reveló nuevos metrajes compartidos por usuarios en redes sociales, donde se ve a Octavio Ocaña ser atendido por el servicio médico, quien lo transporta del lugar de los hechos a un hospital.

El video fue grabado desde el otro lado de la autopista Chamapa-Lechería y se hizo viral luego de que se especulara que Octavio Ocaña no recibiera atención médica.

El punto donde murió Octavio Ocaña ha sido visitado por fans del actor.

Su pareja, Nerea Godínez, compartió un par de imágenes de como luce el lugar y de los arreglos florales que han dejado en su memoria. Dichas imágenes las acompañó con frases como: "Todas para ti mi rey" y "Mi niño quisiera llenarte de flores toda la vida".

Octavio Ocaña, de 22 años de edad, murió el viernes 31 de Octubre por un disparo accidental de arma de fuego en la cabeza.

El actor iba acompañado por dos personas a bordo de una camioneta y se estampó en una lateral tras una persecución de policías municipales de Cuautitlán Izcalli.

Si hay elementos, FGR se haría cargo del caso Octavio Ocaña

Sobre el caso, AMLO aclaró que, si hay elementos, la Fiscalía General de la República (FGR) se hará cargo del caso del actor Octavio Ocaña.

En conferencia de prensa matutina del jueves, López Obrador señaló que, aunque se respeta la autonomía de los estados, conviene que se aclaren este tipo de casos ya que no se protege a nadie.

"Todos estos casos donde hay dudas y los familiares que piden que intervengamos lo haremos siempre, y respetuosamente le solicitamos a la Fiscalía que nos ayude, que se atraigan los asuntos si hay los elementos y no hay problema con los gobiernos estatales porque también a ellos les conviene que se aclaren las cosas, no se puede proteger a nadie, no se debe proteger a nadie".

