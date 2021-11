Octavio Ocaña: Si hay elementos, la FGR atraerá caso del actor de Vecinos, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) manifestó este jueves que, si hay elementos, la Fiscalía General de la República (FGR) se hará cargo del caso del actor Octavio Ocaña.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador señaló que, aunque se respeta la autonomía de los estados, conviene que se aclaren este tipo de casos ya que no se protege a nadie.

"Todos estos casos donde hay dudas y los familiares que piden que intervengamos lo haremos siempre, y respetuosamente le solicitamos a la Fiscalía que nos ayude, que se atraigan los asuntos si hay los elementos y no hay problema con los gobiernos estatales porque también a ellos les conviene que se aclaren las cosas, no se puede proteger a nadie, no se debe proteger a nadie".

En Palacio Nacional, AMLO indicó que si hay elementos y lo solicitan los familiares se pueden revisar los casos en donde existe duda, como es el caso de la muerte de este actor conocido por su papel como "Benito Rivers" en la serie Vecinos.

"Yo sí pienso que en todos los casos si hay elementos y lo solicitan los familiares se pueden revisar", aseveró.

Gobierno federal ayudará a esclarecer muerte de Octavio Ocaña

Durante su conferencia matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con respeto a la investigación que inició la Fiscalía de Justicia del Estado de México, su gobierno ayudará a esclarecer la muerte de Octavio Ocaña, como lo pidió el padre del actor.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, AMLO dijo que instruyó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para que se comunique con la familia del actor y se revise el caso.

"Estuve en Palenque los días santos, los días de muertos, es una tradición estar cerca de nuestros difuntos y estuve pendiente de lo que pasaba en el país, no se puede uno desatender, tiene uno que estar atento".

"Hubo tres casos, esto del joven que perdió la vida, hay que ver las causas, me enteré que el papá pidió que interviniéramos, lo vamos a hacer le di instrucciones al secretario de Gobernación para que se comunique con la familia, el papá del joven y se revise todo el caso".

Dijo que serán respetuosas de la indagatoria que ya comenzó la Fiscalía del Estado de México, pero la convicción es ayudar a esclarecer la muerte del actor.

Destacó qué hay una buena relación con el gobernador Alfredo del Mazo de modo que "no vamos a tener ningún problema".

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reveló el domingo la causa y forma en que presuntamente murió el actor Octavio Ocaña, según los dictámenes periciales realizados. Ocaña falleció tras recibir un impacto de bala en la cabeza y fue él mismo quien "presumiblemente accionó el arma de fuego que portaba en su mano derecha".

AC