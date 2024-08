Oasis, la banda británica que definió la era del Britpop en la década de los 90, ha dejado una marca indeleble en la historia de la música rock. Formada en Manchester en 1991 por los hermanos Gallagher, Noel y Liam, Oasis se convirtió en un fenómeno global con su estilo distintivo que fusionó el sonido de The Beatles con una actitud audaz y desafiante.

A lo largo de su carrera, la banda no solo conquistó las listas de éxitos con álbumes icónicos como "(What’s the Story) Morning Glory?" y "Definitely Maybe", sino que también se convirtió en un símbolo de la lucha interna entre rivalidades personales y el éxito masivo. A continuación, exploraremos algunos datos curiosos y revelaciones sorprendentes sobre Oasis, desde su tumultuosa dinámica interna hasta sus momentos más memorables en el escenario.

Los Hermanos Gallagher: Furia y Talento

Rivalidad Fraternal: Los hermanos Noel y Liam Gallagher, fundadores de Oasis, son famosos por su tumultuosa relación. Su constante pelea y las diferencias personales llegaron a ser tan intensas que llevaron a la banda a su disolución en 2009.

Los hermanos Noel y Liam Gallagher, fundadores de Oasis, son famosos por su tumultuosa relación. Su constante pelea y las diferencias personales llegaron a ser tan intensas que llevaron a la banda a su disolución en 2009. Canciones de Rivalidad: Muchas de las canciones de Oasis reflejan la tensión entre Noel y Liam. Por ejemplo, "Wonderwall" y "Don't Look Back in Anger" fueron escritas por Noel, pero la interpretación y las letras han sido objeto de controversia entre los dos.

El origen del nombre

Inspiración en el club de fútbol: El nombre de la banda, Oasis, fue tomado de un cartel de un club de fútbol llamado Oasis Leisure Centre en Manchester, que los miembros de la banda vieron mientras viajaban.

El Influjo de los Beatles

Influencia Notoria: Oasis es ampliamente conocido por su estilo musical influenciado por The Beatles. La banda rinde homenaje a los Fab Four con numerosos guiños en su música y en sus portadas de álbumes. Noel Gallagher ha citado a John Lennon y Paul McCartney como grandes inspiraciones.

El Impacto de “(What’s the Story) Morning Glory?”

Éxito Internacional: El segundo álbum de la banda, "(What’s the Story) Morning Glory?" (1995), catapultó a Oasis al estrellato global. El disco vendió más de 22 millones de copias en todo el mundo y es considerado uno de los mejores álbumes británicos de todos los tiempos.

El “Hermanos de Batalla” con Blur

Rivalidad Britpop: En la década de los 90, Oasis y Blur estaban en el centro de la guerra del Britpop. Ambas bandas se disputaron la supremacía en las listas de éxitos británicas, y esta rivalidad se convirtió en uno de los conflictos más famosos en la historia de la música británica.

Un Show en el Estadio de Wembley

Concierto Histórico: Oasis logró un gran hito al tocar en el legendario estadio de Wembley en Londres en 2000. El evento fue uno de los conciertos más memorables de la banda, con una actuación que atrajo a miles de fanáticos.

La famosa pérdida de cálculo

Un Error en la Portada: La portada del álbum debut de Oasis, "Definitely Maybe" (1994), contenía un error. En la portada, una de las palabras está mal escrita, "Definately", que fue corregida en ediciones posteriores.

El caso del “Álbum Perdido”

"The Masterplan": En 1998, Oasis lanzó un álbum de grandes éxitos titulado "The Masterplan". A pesar de ser una recopilación de éxitos, también incluyó algunas canciones inéditas y se convirtió en uno de los discos favoritos de los fanáticos.

El papel de Alan McGee

Descubridor de Talentos: Alan McGee, el fundador del sello discográfico Creation Records, fue fundamental en el éxito inicial de Oasis. McGee firmó a la banda después de ver su actuación en vivo, ayudando a lanzar su carrera.

Problemas de salud y descanso

El Descanso forzado de Noel: Noel Gallagher se tomó un descanso de Oasis en 2000 después de sufrir un ataque de nervios. Durante este tiempo, la banda continuó con la gira, y Noel regresó para el álbum "Standing on the Shoulder of Giants".

Estos datos y revelaciones subrayan tanto la influencia cultural de Oasis como las historias fascinantes que rodean a una de las bandas más icónicas del rock británico.

BB