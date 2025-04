Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 7 al 12 de abril

Aries

La carta del tarot que te acompaña esta semana es El Sol, lo que indica que estás viviendo un período de éxito y estabilidad. No obstante, debes evitar las decisiones impulsivas; reflexiona bien antes de actuar. Ten cuidado con asuntos legales y sé prudente al firmar documentos o hacer compras importantes.

Esta semana estará llena de celebraciones, sorpresas y regalos que te traerán mucha felicidad. Protege tu energía negativa visualizándote rodeado de una esfera de luz y energía del Arcángel Miguel. El martes será tu día más favorable. Los números mágicos son 13, 22 y 54, y los colores que te beneficiarán son verde y rojo.

Estarás en contacto con personas influyentes o del extranjero, lo que abrirá nuevas oportunidades laborales. También podrías recibir una invitación para viajar con amigos o familia, y tendrás que gestionar algunos trámites de tu maestría. En el amor, tu relación será estable. Además, tendrás que ocuparte de algunos arreglos personales como reparar tu coche y comprar ropa para un evento importante. Sigue enfocado en tu objetivo de éxito.

Tauro

Tu carta del tarot es El Emperador, lo que te aconseja no dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. Es un excelente momento para avanzar en tu educación o negocio, ya que las energías cósmicas están a tu favor. Libérate de los miedos del pasado y avanza con confianza. Saber cuándo persistir y cuándo dejar ir lo que no te beneficia es clave.

Tu día más favorable será el lunes, y los colores rojo y amarillo te favorecerán. Los números mágicos son 03, 17 y 24, y los signos más compatibles son Virgo, Capricornio y Acuario. Habrá cambios importantes en tu entorno, especialmente en tu hogar, y los Ángeles te estarán guiando. Puedes hacer trámites para continuar con tus estudios. Ten cuidado con dolores de espalda y cuello, y modera tu ejercicio físico.

Esta semana, tus opiniones serán más tomadas en cuenta, otorgándote mayor autoridad. Recibirás una invitación a una fiesta, y tu suerte en el amor está a la alza. También te llegarán oportunidades para ganar dinero extra y participar en un negocio de publicidad. Tu meta será seguir avanzando sin mirar atrás.

Géminis

La carta del tarot que te acompaña es La Estrella, anunciando que esta semana es muy especial para ti. Lo que tanto has esperado finalmente llegará, dándote mucha satisfacción. Todo lo que hagas, desde el trabajo hasta el ejercicio, será para tu beneficio y no para impresionar a otros.

Tu día más favorable será el jueves, y los números mágicos son 05, 21 y 29. Los colores que te favorecen son el amarillo y naranja, y los signos más compatibles son Virgo, Libra y Acuario. Es un excelente momento para cortar lazos con el pasado y hacer cambios positivos, como cambiar de trabajo o emprender un nuevo negocio.

En el amor, podrás superar problemas emocionales y familiares, aunque podrías estar desarrollando sentimientos por alguien fuera de tu relación actual. Es fundamental que aclares tus sentimientos. Habrá prosperidad financiera, y finalmente podrás saldar tus deudas, pero debes ser cauteloso con los gastos. En tu trabajo, se avecinan cambios importantes y podrías tener reuniones con tus superiores o hablar con un abogado. Cuida tu salud, especialmente en relación con la presión arterial y el colesterol. Estarás gestionando pagos de colegiaturas. Tu meta será buscar la felicidad.

Cáncer

La carta que te ha tocado es El Diablo, lo que indica que estarás enfrentando retos y nuevas oportunidades para superar situaciones complicadas. Las energías cósmicas te apoyan, pero debes protegerte de personas que puedan traicionarte.

Esta carta también sugiere que tendrás la oportunidad de ganar dinero rápidamente. Tu día más favorable será el martes, y los números mágicos son 02, 10 y 66. Los colores que te beneficiarán son el azul y amarillo, y los signos más compatibles son Escorpio, Sagitario y Piscis. Esta semana es excelente para el crecimiento espiritual, así que busca purificar tu energía con rituales como baños con agua bendita o velas blancas.

En el trabajo, no obtendrás el puesto que esperabas, lo que te llevará a considerar cambiar de empleo. También es buen momento para emprender un negocio relacionado con la comunicación y los viajes. En el amor, si la relación no tiene futuro, lo mejor será dejarla en buenos términos. Tu meta será dejar atrás los pensamientos negativos y seguir avanzando.

Leo

La carta que te acompaña es El Mago, lo que señala que es momento de realizar cambios positivos. Lo que deseas, ya sea trabajo, dinero o amor, está cerca, pero debes controlar tu temperamento para evitar sabotear tus avances. Tu día más favorable será el viernes, y los números mágicos son 08, 23 y 30. Los colores que te favorecerán son el rojo y blanco, y tus signos más compatibles son Piscis, Aries y Sagitario.

Pide la ayuda del Arcángel Rafael para sanar cualquier enfermedad, y notarás cómo tu vida se llena de más luz. En el trabajo, podrías enfrentar auditorías, así que mantén la calma. Como un signo carismático, si te preparas en liderazgo y relaciones internacionales, podrías alcanzar nuevas metas.

Cuida tu salud, especialmente en relación con dolores de cabeza y tensiones nerviosas. Un amor del pasado podría buscarte, pero evita dejarte arrastrar por chismes. Asegura tu casa si planeas viajar. Además, tendrás un examen laboral para ascender. Tu meta será seguir triunfando.

Virgo

La carta que te acompaña esta semana es El Mundo, indicando que es momento de hacer cambios importantes, como mudarte de casa, ciudad o incluso país. Las energías cósmicas están a tu favor, así que no dudes en avanzar. Usa la ley de la afirmación para atraer lo que deseas. Tu día más favorable será el miércoles, y los números mágicos son 01, 07 y 55.

Los colores que te beneficiarán son el verde y blanco, y tus signos más compatibles son Capricornio, Aries y Tauro. Esta semana podrías recibir una invitación a una boda familiar y realizar trámites migratorios.

En tu trabajo o negocio, habrá algunos ajustes, así que mantente atento. Si te sometes a una cirugía de rodilla, todo saldrá bien. También renovarás tu hogar al deshacerte de lo que no necesitas. Tu meta será encontrar los resultados que buscas y continuar con tu crecimiento espiritual.

Libra

La carta del tarot que te acompaña es El As de Oros, lo que señala que la buena suerte está de tu lado más que nunca. Este es el momento ideal para realizar cambios en tu trabajo o incluso iniciar tu propio negocio, ya que la vida te recompensará por tus esfuerzos. No prestes dinero ni compartas tus metas, ya que podrías perder parte de tu buena suerte. En el amor, busca una pareja más compatible, como Acuario, Aries o Géminis.

Tu mejor día será el lunes, y tus números mágicos son 20, 56 y 77. Los colores que te favorecen son el naranja y blanco. Esta semana es propicia para perdonar y dejar atrás el pasado. Ayuda a quienes lo necesiten, especialmente a los que están en la calle, y enciende una vela blanca para atraer energías positivas.

Tendrás la oportunidad de cerrar ciclos con personas con las que tenías conflictos. En el trabajo, podrías recibir una promoción o bono. También es un buen momento para cuidar la salud de tu madre, retomar el ejercicio y reducir el estrés. Estás a punto de embarcarte en un viaje con tu pareja. Tu meta será tener más fe y confianza en ti mismo.

Escorpión

La carta del tarot que te acompaña es La Rueda de la Fortuna, lo que indica que es un momento para protegerte de las malas influencias de quienes te rodean. Este es un tiempo para concentrarte en tu felicidad y no dejar que los intereses ajenos afecten tu vida. Te recomendamos tomar clases de idiomas, ya que serán útiles en el futuro. Tu energía es poderosa, así que mantén una actitud positiva.

Tu mejor día será el miércoles, y tus números mágicos son 04, 06 y 11. Los colores que te favorecen son el verde y amarillo, y tus signos compatibles son Cáncer, Piscis y Capricornio. Esta semana, tu fuerza espiritual estará a su máximo, así que confía en que todo llega a su tiempo.

El ejercicio te ayudará a mantener una actitud positiva. Si tienes viajes planeados, aprovéchalos para relajarte y cargar energías. En el amor, te atraerá un nuevo interés, pero es importante ser sincero y comprometerte con una sola persona. También podrías recibir un bono por la venta de propiedades o vehículos. Tu meta será seguir cambiando para bien.

Sagitario

La carta del tarot es El Juicio, lo que indica que es el momento ideal para liberarte de todo lo negativo: malas amistades, relaciones tóxicas, malos hábitos alimenticios y gastos innecesarios. Aunque al principio será difícil, lograrás avanzar si te lo propones.

Tu mejor día será el viernes, y tus números mágicos son 16, 25 y 61. Los colores que te favorecen son el amarillo y naranja, y tus signos compatibles son Aries, Tauro y Leo. Esta semana se presenta como una etapa de aprendizaje y crecimiento. Podrías recibir una invitación a un negocio que traerá más ingresos, y también es posible que recuerdes un amor del pasado, lo que te hará sentir algo triste. Sin embargo, hablar con esa persona te permitirá cerrar ciclos y encontrar paz.

En el trabajo, si las cosas no van bien, evalúa la posibilidad de cambiar la ubicación de tu negocio. Sigue estudiando para aumentar tus habilidades en ventas y administración. Tu meta será seguir ahorrando.

Capricornio

La carta del tarot es El Loco, que te aconseja no dejar que tu mal carácter gobierne tu vida. Es importante liberarte de los pensamientos de rencor, ya que el perdón te ayudará a madurar y abrirte a nuevas oportunidades. Este es un buen momento para tomar decisiones que te acerquen a la abundancia, ya sea con un nuevo trabajo o un negocio propio.

Tu mejor día será el martes, y tus números mágicos son 15, 18 y 30. Los colores que te favorecen son el naranja y blanco, y tus signos compatibles son Aries, Virgo y Libra. A veces, perder es ganar, así que si no estás a gusto con tu trabajo, es mejor buscar nuevas oportunidades. Cuídate de dolores en los huesos o la espalda baja y asegúrate de descansar bien.

Esta semana habrá muchas reuniones sociales, compras de ropa y un cambio de look. En el amor, recuerda que la estabilidad emocional es más importante que el sexo. Además, alguien de Aries o Escorpio te ofrecerá un negocio o trabajo, ¡y es el momento perfecto para decir que sí! Tu meta será crear para creer.

Acuario

La carta del tarot es La Templanza, que te invita a mantener la calma, ya que todo pasa. Estás en tu mejor momento, y la abundancia está por llegar. Es importante limpiar tu entorno y deshacerte de lo que ya no te sirve para que tu vida sea más feliz y satisfactoria.

Tu mejor día será el jueves, y tus números mágicos son 19, 27 y 90. Los colores que te favorecen son el amarillo y naranja, y tus signos compatibles son Sagitario, Libra y Géminis. Esta semana podrías tener una revelación divina que cambiará tu vida.

Aprovecha tu conexión espiritual y evita peleas innecesarias. Si no lo has hecho, enciende una vela roja para mantener tu energía limpia. Recibirás un dinero inesperado y podrías enterarte de un embarazo familiar. No olvides que el contacto con la naturaleza es esencial para ti, por lo que un viaje de campamento o pesca podría ser muy beneficioso. También es el momento de tomar decisiones importantes en cuestiones de trabajo y vida personal. Tu meta será tener éxito.

Piscis

La carta del tarot es El Carruaje, que te recuerda que eres una persona poderosa, con grandes dones como el liderazgo y la inteligencia para resolver problemas. No dudes al tomar decisiones importantes, ya que las energías cósmicas están a tu favor.

Tu mejor día será el martes, y tus números mágicos son 09, 12 y 26. Los colores que te favorecen son el verde y amarillo, y tus signos compatibles son Virgo, Acuario y Cáncer. Esta semana estará llena de diversión y momentos de convivencia con tus seres queridos. Un viaje podría estar en tus planes, y recuerda que siempre debes estar en movimiento para seguir creciendo.

Tu energía es tan poderosa que puedes atraer a muchas personas del pasado, pero es importante cerrar ciclos con esas relaciones. Además, cuídate de posibles problemas de salud relacionados con hormonas o nervios. Aprovecha tu don para pensar positivo y tomar decisiones sabias. Tu meta será seguir con la mejor actitud para avanzar.

Con información de Mhoni Vidente

MF