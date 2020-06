Nos toca adaptarnos a la nueva normalidad: Morat

La industria del entretenimiento será una de las últimas en reactivarse por la pandemia del Covid-19; sin embargo, Martín Vargas, cantante y baterista de Morat, aseguró que "nos toca aprender a adaptarnos" a la nueva realidad que se presenta.

"Es que no hay nada claro, pero no debemos quejarnos, creo que debemos aprender de lo que hay hoy en día, soltar un poquito, entender que las cosas no van a estar por un tiempo como nos gustaría y debemos irnos acomodando a estas situaciones y una manera de hacerlo es montar el mejor show posible, irlo preparando en la cabeza, ya sea en seis meses, un año o cuando se aclare todo y que se pueda hacer algo responsable con el público. Nosotros vamos a hacer el mejor concierto que hayamos hecho y por eso estamos muy emocionados", comentó el integrante de la banda de pop.

La agrupación no estuvo exenta del coronavirus, pues Juan Pablo Villamil se contagió, una situación que hizo que todos los integrantes se pusieran en cuarentena, aunque Vargas afirmó que su compañero se encuentran bien de salud.

"Estamos bien, afortunadamente nuestra salud está bien, pero sí se debe de tomar responsabilidad cuando uno tiene el virus, sobre todo para no infectar a nadie, pero ya pasó, ya estamos bien, cada uno está en su casa en estos momentos", informó.

A pesar de haber vivido esa experiencia, la agrupación colombiana siguió trabajando en su música y preparando nuevos proyectos. Por el momento se encuentran promocionando su nuevo sencillo "Bajo la Mesa", en el cual colaboró Sebastián Yatra.

"Se dio con este tema y creo que salió muy bien. Creo que rescata la esencia de las dos propuestas musicales", expresó.

"Es un tiempo muy particular, pero está el tema de las redes sociales y la gente está muy pendiente en su celular. Siento que es una opción, una oportunidad de que la gente vea qué está pasando con nuestra música y esta colaboración con Yatra. No es como se suele hacer en tiempos normales, pero gracias a las redes sociales podemos hacer esta promoción", añadió.

