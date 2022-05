Nodal se lanza contra Gussy Lau: "Él sabe que nunca compuso 'No te contaron mal'"

Christian Nodal no para de llamar la atención, y es que el cantante ahora está acusando a Gussy Lau —ex novio de Ángela Aguilar— de colgarse de él, según contó el cantante.

El intérprete de “Adiós Amor” aseguró en un live de redes sociales que el compositor se quiere atribuir de sus logros, ya que afirmó que el Grammy Latino que recibió en 2019 a Mejor Canción Regional Mexicana por el tema “No te contaron mal” prácticamente fue un regalo, ya que no participó en la creación de la canción.

“Me costó mucho pero es la realidad”

Nodal acusó a Universal Music y afirmó que Lau no colaboró en los temas por los que obtuvo el Grammy. Además, reveló que la disquera no le permitía hacer duetos con artistas famosos, por lo que tomó la decisión de mudarse a Sony Music.

“Gussy Lau es un gran compositor y nosotros hicimos como una campaña con Édgar Barrera y todo. Pero este cab*** yo lo quiero mucho, pero él sabe que nunca compuso nada de ´No te contaron mal´, ni nada de eso y se para con nosotros a los Grammy (...) Al Gussy yo le dije: ´bro, yo te di muchas canciones que no has compuesto ni una mier*** y necesito que me des parte, yo también estoy metiendo el corazón en esa canción´y se pusieron mam*** y todo, me costó mucho pero es la realidad”, dijo.

Nodal habla de Gussy Lau pic.twitter.com/7ut6Mv3SGm — Ray Macías (@raymaciasoff) May 26, 2022

Finalmente, Nodal dijo que estaba decepcionado de la industria musical ya que, según considera, muchas veces no se valora el verdadero talento de los artistas. “La industria es fea (...) No quiero que le vaya mal a otra gente, pero sí siento un poco de impotencia que hay artistas que literalmente no cantan, son autotune y la hacen de pe** porque no les dan un Grammy”. agregó.

Luis Abraham Buelna Vae, simplemente conocido como Gussy Lau, cuenta con una larga trayectoria dentro del mundo musical ya que ha colaborado en temas de artistas tan importantes Calibre 50, Pepe Aguilar y Christian Nodal.

Con información de SUN.

AC