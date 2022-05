Amber Heard vs Johnny Depp: ¿Cuándo será el veredicto en el juicio de la ex pareja?

Las declaraciones en el juicio de Amber Heard y Johnny Depp han llegado a su fin, por lo que el jurado del distrito de Fairfax, Virginia, tendrá que dar su veredicto a favor de algunos de los actores.

El juicio de Depp contra Heard dio inició el pasado 11 de abril y, gracias a seis semanas de testimonios, se revelaron detalles sobre el matrimonio que los actores mantuvieron de 2015 a 2017.

Desde el pasado 27 de mayo, el jurado analiza los testimonios de ambas partes. Este lunes el jurado pausará el juicio debido a que en Estados Unidos es un día feriado para conmemorar el Memorial Day (Día de los Caídos).

Por lo tanto, se espera que las deliberaciones se den a conocer este martes 31 de mayo; no obstante, no sería algo extraño si deciden aplazar unos días más esta decisión debido a la cantidad de evidencia presentada.

¿Por qué Johnny Depp demandó a Amber Heard?

Amber Heard contrademandó a Johnny Depp; pide 100 millones de dólares e inmunidad contra sus acusaciones. EFE / ARCHIVO

Johnny Depp demandó a su ex esposa Amber Head por difamación por un artículo de opinión que la actriz de “Aquaman” escribió en 2018 para el The Washington Post. La actriz contrademandó a su ex pareja, acusándolo de orquestar una “campaña difamatoria” en su contra.

Depp pide 50 millones de dólares de indemnización y Heard pide 100 millones de dólares e inmunidad contra sus acusaciones.

Heard y Depp estuvieron casados de 2015 a 2017. En mayo de 2016 la actriz, de 36 años, obtuvo una orden de alejamiento contra su entonces marido, alegando violencia doméstica.

En noviembre de 2020, el actor, por su parte, presentó una demanda por difamación en Londres contra el tabloide británico The Sun por llamarlo "golpeador de esposas".

Depp, tres veces nominado al Oscar, perdió el caso y presentó una demanda contra Heard por un artículo de opinión de la actriz publicado en el Washington Post, en diciembre de 2018, en el que Heard se describía como una "figura pública que representa el abuso doméstico".

La actriz nacida en Texas no nombra a Depp en el texto pero él la demandó por insinuar que era un abusador y exige 50 millones de dólares en daños y perjuicios.

LEE TAMBIÉN: Defensa de Amber Heard hace repentino cambio en juicio

Con información de AFP.

AC