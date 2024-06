¿Nodal le dedicó 'Pensando en lo nuestro' a Ángela Aguilar? (VIDEO)

Continúan saliendo pistas entorno a la versión que apunta a que el amor de Ángela Aguilar y Christian Nodal habría surgido desde hace ya varios años; incluso antes de que el intérprete de “Adiós, amor” comenzara su relación con Belinda .

Ahora todo apunta a que ya desde hace tiempo atrás ambos ya mostraban señales de que había algo entre los dos más allá de una amistad. Prueba de ello, señalan internautas, es que en 2022 la cantante mexicana estrenó su canción ‘Inevitable’, la cual habla sobre el gran dolor y despecho que sintió a raíz de un amor que no funcionó, y es precisamente la letra de la canción es una indirecta para Christian Nodal.

"Y tú no me amaste, sólo me quisiste un rato, aunque me siento tonta yo debo aceptar que sí me imaginaba junto a ti poder estar” , señala en la canción, la cual te dejamos a continuación.

 

Este mismo año, Nodal compartió un breve adelanto de su tema ‘Pensando en lo nuestro’, el cual, sin más ni menos, tiene un ritmo bastante parecido al de la canción de la hija de Pepe Aguilar, por lo que rápidamente fue relacionado como la respuesta a “su amor prohibido”. Aquí te dejamos la presunta contestación:

“Primero fue la pena y después los años, después fue mi miedo por hacerte daño y al final sentimos la misma ilusión. La culpa me ha cambiado y no fue planeado, si te soy sincero ando todo asustado, pensando en lo nuestro , el tiempo que ha pasado, tantas madrugadas que yo te he soñado”, relata.