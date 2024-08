Nodal le dedica canción a Ángela Aguilar y fusionan sus tatuajes (FOTO)

Christian Nodal y Ángela Aguilar protagonizaron otro romántico momento que decidieron compartir en las redes, los recién casados, en su luna de miel por Los Cabos, mostraron algunos de sus tatuajes en una romántica foto que el cantante de regional mexicano musicalizó con una canción que dedicó a su ahora esposa.

Christian y Ángela se casaron hace una semana en una discreta boda realizada en una hacienda en el estado de Morelos, donde sólo gente muy cercana a la pareja fue convocada para el enlace civil de estos cantantes de regional que se conocen desde hace varios años, pero que hasta ahora, según sus propias declaraciones, su amor pudo concretarse.

Hasta hace unas semanas, Nodal tenía como pareja a la trapera argentina Cazzu, con quien procreó a una hija llamada Inti, quien apenas en septiembre cumplirá su primer año de vida.

Te puede interesar: Nodal comparte fotos de su luna de miel con Ángela Aguilar y es polémica

Christian y Ángela "juegan" con sus tatuajes

A temprana edad Christian Nodal comenzó a tatuarse, tras su rompimiento con la también cantante Belinda apareció con tatuajes en el rostro, los cuales ahora busca borrar, decisión que según él tomó tras enterarse que se convertiría en papá.

Ángela Aguilar también tiene tatuajes, aunque mucho más discretos que el intérprete de "Adiós amor", recientemente se hizo uno en la mano, se colocó las iniciales de su ahora esposo Christian Nodal.

En la espalda, Ángela tiene una flor silvestre, recuerdo de su abuela, dicho tatuaje protagonizó la foto que compartió Christian en la simula agarrar dicha flor con la mano, donde el cantante tiene varios tatuajes, entre ellos el de un águila y un corazón , los cuales se conjugaron con la flor silvestre de la cantante.

La imagen en blanco y negro fue musicalizada por Nodal con el tema "Caída del cielo", del cantante español Rels B, cuya letra es la siguiente:

"Como un ángel caído del cielo, ella es mi shorty

Bebé, yo soy esclavo de tu pumpum

Si hay planes en mi día son contigo, shorty

Cuánto quisiera que fueras mi booboo

Hablamos de hacer dinero, yeah

De planes pa'l extranjero, yeah

Me dijo mirando al cielo, mmm

[…] Dejaría toda esta vida solo si es pa' estar contigo, mi amor

¿Estarías conmigo o no?

Normalmente yo me canso, pero hay algo diferente en ti, mi amor".

Ángela Aguilar y Nodal unieron sus tatuajes. INSTAGRAM/ nodal

Pese a la ola de críticas que ha recibido la pareja tras confirmarse su relación, Nodal y Ángela siguen disfrutando de su luna de miel, en la que por cierto han sido captados con sus respectivos celulares, comiendo alitas y asoleándose.

Este fin de semana, ambos compartieron unas fotografías, entre ellas una en la que aparecen besándose en los labios frente al atardecer.

Con información de SUN.