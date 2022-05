Nodal: Abuelita del cantante lo defiende de la mamá de Belinda

Las reacciones tras la separación de Belinda y Christian Nodal continúan, luego de la polémica generada por la mamá de la cantante de "Sapito".

Hace unos días, la polémica revivió cuando Belinda Schüll Moreno, madre de la cantante y actriz, aplaudió un comentario en el que le llamaban "naco" a Nodal.

Para saber: Belinda reacciona a filtración de conversación con Nodal

Luego de ello, el compositor arremetió en contra de su exsuegra, a quien acusó de dejar a Belinda "sin nada". "20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida, todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo (sic)", escribió el cantante.

Ahora, es la familia de él quien se metió al pleito. "Y para todas y todos los que piensan que es un naco porque no es de ojo azul y tez blanca, señoras están bien equivocadas", escribió en redes sociales Elena Silvia Jiménez, abuela de Christian Nodal.

"Hay lobos con piel de corderos, esas son finas vividoras que en mi tierra se les llama p...as a quien va de hombre en hombre a perdón se me olvidaba que es blanca con ojo azul perdón disculpen ustedes", también señaló la familiar de Nodal.

Cheee @DespiertaAmeri2 les faltó publicar esto... Esto es reciente y es la Abuela de Nodal!!! Así se ha expresado de Beli desde que terminó todo y eso al niño no lo ofende... Solo le ofenden los emojis!! pic.twitter.com/dGWeKrSSOS — ℛℴ��������️ (@Roci_BPS) May 19, 2022

