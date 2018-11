No volveré a unirme a Spice Girls: Victoria Beckham

La noticia de una reunión de las Spice Girls y el anuncio de su gira ha causado sorpresa en el mundo, pero ha sido Victoria Beckham quien ha respondido si estará o no en el grupo.

A través de su cuenta de Instagram, Beckham aseguró que no volverá a unirse a las Spice Girls en el escenario y recordó que la última vez que estuvieron juntas fue en 2012, durante la clausura de los Juegos Olímpicos de Londres.

Quien era conocida como "Posh Spice" dentro de la agrupación agregó que haber estado en la banda de pop fue una parte muy importante de su vida, por lo que deseaba a sus compañeras "mucho amor y diversión".

"¡Sé que van a poner un espectáculo increíble y los fantásticos fans del pasado y del presente van a tener un tiempo maravilloso!", finalizó Victoria Beckham.

Formado en 1994, el grupo alcanzó ventas por decenas de millones de discos con exitosos temas como "Wannabe" y "Say You'll Be There" que encabezaron los rankings mundiales.

JB