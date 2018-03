No encontraré otro galán como Rogelio Guerra: Verónica Castro

La actriz, que lo apoyó con gastos médicos e invitó al público a hacer lo mismo, se despidió de quien fuera su compañero en la telenovela "Los ricos también lloran".

Con palabras de amor es como recuerda Verónica Castro a Rogelio Guerra, a quien la unía una gran amistad desde que protagonizaron en 1979 "Los ricos también lloran", una telenovela que los llevó a la popularidad en lugares tan remotos como Rusia.

"Ha sido muy difícil la pérdida de él, porque no voy a encontrar otro galán igual en mi vida, así de guapo y de cariñoso, de buen actor y de buen compañero, me está siendo muy difícil encontrar otro. Que Dios me lo bendiga mucho, porque lo amo, lo quiero, lo recuerdo con todo mi amor. Apenas hablé ayer con su esposa y sí, bendito Dios que ya lo llevo donde está él, que descanse en paz porque se lo merece".

Cuando el 9 de marzo de 2015 Rogelio Guerra recibió un homenaje en el Centro Cultural Teatro II, que llevó por nombre "Rogelio Guerra entre amigos", Verónica Castro llegó puntual a la cita, tomó un lugar a su lado en la butaca y se la pasó riendo con él durante el show. "Siempre he sentido un aprecio increíble por el ser humano impresionante que me tocó para trabajar en mi primer estelar, porque él llegó siendo ya una estrella y llegué a arroparme con él", mencionó Castro en esa ocasión.

En junio del año pasado Verónica estuvo como invitada al programa "Hoy", fue ahí donde solicitó el apoyo de la gente para que Rogelio Guerra y su familia salieran adelante con los gastos médicos, haciendo especial énfasis en que el actor le había dado mucho a Televisa y al público a través de su trabajo.

"Está muy enfermo, está pasando carencias muy grandes, su esposa está muy desesperada y no sabemos qué hacer. El necesita apoyo médico, apoyo económico, apoyo físico, moral, de todo", expresó Castro, que comentó estar dispuesta a ayudarlo pero que era necesario que más gente se sumara, ya que se debía desembolsar mensualmente la cantidad de 30 mil pesos, cifra que sólo cubría el pago de los enfermeros y la cama que el actor debía usar.

Maribel Robles comentó que había un grupo de amigos que la apoyaban con una mensualidad para los gastos de Rogelio Guerra y entre ellos se encontraba Verónica Castro.

JB.