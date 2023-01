Luego de la pelea protagonizada por Niurka Marcos y la grafóloga Maryfer Centeno, la cubana no cambió su opinión sobre ella, pues el día que ambas se enfrentaron en pleno programa en vivo, le externó su molestia por el análisis de lenguaje corporal que hizo de ella, aunque Centeno le aclaró que en su momento habló de su ex Juan Vidal y no de ella.

Durante el programa en el que ambas discuten, Niurka se muestra violenta con la joven de 33 años, incluso, en un momento utiliza su trasero para empujarla, acción que Centeno critica en un video en el que autoanaliza su lenguaje corporal de ese día.

Admite que se desconoce así misma, pues ella es tranquila y en ese momento se muestra agresiva: "A mí no me educaron para pelear, me educaron para el diálogo", expresa en el video, en el que admite que fue una especie de prueba para ella para aprender a defenderse en un ambiente agresivo como el que se presentó en el programa "La Saga".

Maryfer Centeno, que analiza el lenguaje corporal de los famosos en diversos programas de entretenimiento en México, reiteró que Niurka manera un personaje ante el público y los medios, y que fuera de ese personaje es una mujer tierna.

Niurka la tacha de "escuincla"

A pesar de que al final del programa Niurka y Maryfer "hicieron las pases", la polémica vedette no está de acuerdo con la forma en la que Centeno se gana la vida, pues le parece que es invasiva, así lo dijo al programa "Hoy Día".

La bailarina y actriz cuestionó los criterios de la grafóloga y la insultó: "No puedes ir por la vida como esta niña que pretende vivir en los programas que participa husmeando de manera invasiva en las personalidades y cuestionando con una seguridad que ella proyecta sus criterios como si ella fuera una master y no es más que una escuincla p** que le falta mucho por vivir", expresó molesta.

