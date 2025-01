Romina Marcos, hija de la famosa actriz y cantante Niurka Marcos, ha dado un importante paso en su vida personal al presentar públicamente a Laura Salazar, una médica y activista que también es creadora de contenido en redes sociales. Aunque Salazar aclaró que aún no son “novias oficiales”, esto no ha evitado que surjan especulaciones sobre cómo la vedette cubana estaría reaccionando ante esta relación.

Las posibles tensiones entre Niurka y Laura Salazar

Diversos internautas han sugerido que Niurka podría no estar del todo conforme con el perfil de la posible pareja de su hija. Estas conjeturas se deben a que Laura Salazar ha mostrado apoyo público hacia Maryfer Centeno, una grafóloga que en el pasado protagonizó un intenso altercado en vivo con Niurka Marcos, llegando casi a los golpes.

El conflicto entre Niurka y Centeno tuvo lugar en un programa de televisión, donde intercambiaron fuertes comentarios. Dada esta historia, el vínculo de Salazar con Centeno podría ser motivo de descontento para la vedette, según opinan usuarios en redes sociales.

El apoyo de Laura Salazar a Maryfer Centeno en medio de la polémica

La controversia reciente sobre los beneficios de la escritura como herramienta para bajar de peso ha colocado a Maryfer Centeno en el centro de las críticas. La grafóloga, conocida por sus apariciones en televisión, fue cuestionada después de afirmar que escribir podría contribuir a la pérdida de peso. Su declaración provocó una ola de comentarios negativos, liderados por el influencer Mr. Doctor, quien señaló que no había evidencia científica que respaldara dicha afirmación.

En este contexto, Laura Salazar salió en defensa de Centeno a través de TikTok, donde cuenta con más de dos millones de seguidores. En su mensaje, argumentó que aunque no exista evidencia científica contundente, esto no invalida la efectividad de ciertos métodos alternativos para mejorar el bienestar. Además, subrayó que la grafología no representa un peligro para la salud y expresó su disposición como médica a explorar estrategias no convencionales que puedan beneficiar a sus pacientes.

El apoyo público de Salazar no pasó desapercibido para Mr. Doctor, quien no solo cuestionó las declaraciones de Centeno, sino que también atacó las credenciales de la médica. Según un reporte de Excélsior, el influencer insinuó que Salazar no estaba capacitada para hablar sobre temas relacionados con ginecología, lo que generó más polémica en las redes sociales.

¿La relación de Romina y Laura incomoda a Niurka?

Este respaldo de Salazar hacia Maryfer Centeno ha sido señalado por algunos como el posible motivo de una supuesta desaprobación de Niurka Marcos hacia la relación de su hija. Recordemos que el enfrentamiento entre la vedette cubana y la grafóloga no solo fue polémico, sino que dejó una evidente enemistad.

Mientras tanto, Romina Marcos sigue compartiendo detalles de su vida personal, sin hacer comentarios sobre los rumores que rodean a su relación y la posible reacción de su madre.

