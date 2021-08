Netflix hace frente al destino con “Dos veces tú”

La agenda laboral no se detiene para Elizabeth Guindi, quien a la par de mantenerse activa en diversas audiciones para nuevos proyectos cinematográficos, da promoción a uno de sus más recientes filmes: “Dos veces tú”, trama escrita y dirigida por Salomón Askenazi, en la que la frase “¿qué pasaría si?” es la interrogante que detonan la odisea que enfrentan sus protagonistas encabezadas por Melissa Barrera y Anahí Dávila.

Con la llegada de “Dos veces tú” al catálogo de Netflix, Elizabeth Guindi reflexiona sobre las complejidades de esta producción que pone sobre la mesa una exploración especial sobre cómo la vida puede cambiar en cuestión de segundos cuando hay que decidir entre dos opciones que determinarán por completo cómo enfrentar desde lo cotidiano hasta la muerte.

La película, explica Elizabeth Guindi, parte de las primas “Daniela” (Melissa Barrera) y “Tania” (Anahí Dávila), quienes cansadas un poco de sus dinámicas diarias, deciden dar un vuelco a su vida sentimental intercambiando a sus parejas, sin imaginar que el luto acecharía envolviéndolas en un conflicto que cimbra por completo a sus familias.

“Nunca imaginé que el guion fuera tan interesante, me parece una propuesta inteligente en cuanto al abordar el tema del destino, con un director y escritor joven, sí me sorprendí cuando vi la película terminada, porque tiene un lenguaje muy acertado, de verdad”, puntualiza Elizabeth Guindi.

La actriz, que ha participado en proyectos de alta popularidad en streaming como “Luis Miguel, la serie”, puntualiza que “Dos veces tú” no tiene un discurso aleccionador sobre la rutina diaria, sino cómo las decisiones que se toman realmente tienen un impacto determinante con consecuencias que en muchas ocasiones no tienen vuelta atrás.

“Más que la rutina, la reflexión es sobre las consecuencias, ese es el punto. Qué pasa si abro la puerta, qué pasa si no la abro, si te vas en avión o en coche, si te casas o te quedas soltera, ese tipo de consecuencias es lo que se aborda en la película. Qué pasa si la protagonista le pasa algo y a otra le pasa lo mismo, cuál es la consecuencia, si hay un destino fatal o no”.

A la par de seguir estructurando un nuevo proyecto teatral de unipersonales que presentará en próximos meses y del cual ya tiene foros en la mira para realizar funciones presenciales con protocolos sanitarios, Elizabeth Guindi también iniciará en próximas semanas la producción de un disco de ranchero tradicional.

En otros aspectos, la actriz también se mantiene al pendiente de otras de sus grandes pasiones: el servicio social, pues en compañía de la también actriz y su amiga Ofelia Medina, colabora en las actividades de la asociación civil FINASIM (www.fisanim.org) para llevar alimento a comunidades de Chiapas: “Ofelia y yo nos conectamos, me platicó y me enamoré del proyecto, porque es sólido que inició hace mucho y que seguirá creciendo organizado con gente honrada, donde el voluntariado es real, no es negocio, la ayuda es inteligente”.

