TUDUM, el evento virtual de Netflix en el que da aviso a sus fans –por boca de más de un centenar de artistas escénicos de todo el mundo– de sus producciones, sean de cine o series, que habrán de estrenarse en lo que resta del año o en 2023; muy en especial de las películas que se han filmado no sólo en los Estados Unidos, sino en Europa, Latinoamérica y España, lo mismo que la India y los debutantes Corea y Japón.

En este escenario, y gracias a la conducción de figuras estelares como el reparto completo de la serie ‘Stranger Things’ o Jamie Foxx, Netflix deja claro que su apuesta es por las superproducciones de acción y comedia como la esperada ‘Enola Holmes 2’, prevista para estreno el 4 de noviembre, y donde repiten sus papeles Millie Bobby Brown y Henry Cavill; asimismo, la cinta de horror ‘The Watcher’, a exhibirse desde el 13 de octubre, contará con Naomi Watts, Bobby Cannavale y Mia Farrow en su elenco, aunque también, para el 18 de noviembre, se podrá ver ‘Slumberland’, con Jason Momoa, quien acompañará en sus aventuras a la pequeña Nemo por la tierra de los sueños.

Acción, comedias y joyas no convencionales

Pero, por supuesto, es en 2023 donde tiene puesta la mira la plataforma de streaming y, con Chris Hemswoth a la cabeza, llegará la secuela ‘Extraction 2’; además, una cinta de espías con bastantes secuencias de peleas y explosiones, es ‘Heart of Stone’, con Gal Gadot y Jamie Dornan; pero a eso debe agregarse otra secuela, ‘The Old Guard 2’, donde está de regreso Charlize Theron para capitanear a la conocida banda de inmortales guerreros.

Con todo, saben desde la casa productora que los largometrajes tienen su secreto y, así, también apuestan por comedias como ‘Your Place or Mine’, para febrero 10 de 2023, con Ashton Kutcher y Reese Witherspoon; sin embargo, el suspenso y la acción no son problema para Jennifer López, que estrenará en mayo del año siguiente, ‘The Mother’. Con todo, antes de que concluya este año ya tendremos oportunidad de ver ‘Glass Onion: a knives out mistery’, que renueva parcialmente su elenco alrededor de Daniel Craig.

Como pequeñas joyas que no llegan a rarezas, se estrenará en unos meses el documental ‘The Redeem Team’, donde conoceremos la odisea del equipo estadunidense de baloncesto que en 2008 ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, de la mano de jugadores como Kobe Bryant o Lebron James; sume a esa cuenta la comedia ‘They Cloned Tyrone’, con Jamie Foxx, John Boyega y Teyonah Parris; para cerrar la cuenta con una cinta que hará las delicias de los fanáticos de la magia y las sagas: ‘The school for good and evil’.

El orbe hispánico y luso

Ahora, para nuestro país no es evento ordinario que se estrene en navidad la cinta de animación ‘Pinoccio’, producida y co-dirigida por el tapatío universal Guillermo del Toro, con la cual regresa al stop motion como medio creativo para contar de nuevo la historia de la marioneta que cobra vida y que, para él, es una fábula que le “llega al corazón”, aunque también representa años de trabajo y una muestra de lo mejor que existe hoy día en técnicas de animación tradicionales.

Finalmente, para quien espera producciones en español o portugués, vendrá el año entrante el filme de acción brasileño ‘Carga Máxima’, pero también es justo recordar que se estrenará en breve el remake de la cinta ‘Ardiente paciencia’, primera producción de Chile para Netflix, basada en la novela homónima de Antonio Skármeta; y para concluir, quienes extrañan a los actores de ‘A través de mi ventana’, llega en 2023 la secuela desde España, ‘A través del mar’.

MF