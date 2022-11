Netflix: Salma Hayek y Anne Hathaway protagonizarán y producirán adaptación de "Seesaw Monster"

La plataforma Netflix anunció un nuevo proyecto que promete cautivar al público, pues tras adquirir los derechos de “Seesaw Monster”, confirmó que la actriz mexicana Salma Hakey formará parte del elenco principal compartiendo protagónico con la multipremiada Anne Hathaway, quienes también se desempeñarán como productoras.

Aunque Neflix no puntualizó si se trata de un largometraje o apostará por un formato de serie, la novela “Seesaw Monster”, de Kōtarō Isaka (Tren bala) será adaptada con el apoyo de Anne Hathaway y Salma Hayek Pinault en la actuación estelar y desarrollo de producción, en tanto que Olivia Milch será la responsable del guion.

Netflix adelantó que esta producción tendrá la experiencia y participación de Akiva Goldsman y Gregory Lessans, para Weed Road Pictures, en tanto que Salma Hayek Pinault lo hará desde su productora Ventanarosa Productions; Anne Hathaway hará lo propio desde Somewhere Pictures, y Ryosuke Saegusa y Yuma Terada (Tren bala) para CTB Inc. La producción ejecutiva estará a cargo de Jose Tamez y Siobhan Flynn, para Ventanarosa Productions; Adam Shulman y Jonathan Rice, para Somewhere Pictures, y Olivia Milch.

Sin dar más detalles sobre los cambios o fidelidad de la historia basada en la novela de Kōtarō Isaka, Netflix confirmó que el proyecto estará enfocado en una comedia de acción, trascendiendo hasta el momento que Anne Hathaway y Salma Hayek Pinault interpretarán a dos rivales obligadas a trabajar juntas.

