Netflix: Resident Evil estrena nuevo tráiler de la serie basada en el exitoso videojuego

La prometedora adaptación de “Resident Evil” de Netflix cada vez está más cerca de estrenarse, y gracias al nuevo tráiler que la plataforma reveló este lunes, los fans pueden darse una idea de lo que será la serie basada en el exitoso videojuego.

“Narraciones frescas, terror escalofriante y un espectáculo lleno de acción”

Esta nueva serie se estrenará el 14 de julio en la plataforma, anunciando el regreso oficial de la “Corporación Umbrella”, según informó Netflix.

La serie de "Resident Evil" será estrenada el próximo 14 de julio. ESPECIAL/NETFLIX

Hay que recordar que esta primera adaptación de una serie sobre “Resident Evil” es una combinación de todo lo mejor de “todos los videojuegos” de la franquicia, detalló el showrunner, Andrew Dabb.

Netflix: ¿De qué trata la serie de “Resident Evil”?

De acuerdo a la sinopsis oficial de Netflix, esta serie se situará en el año 2036, 14 años después del inicio del virus T, una enfermedad mortal que está por causar el apocalipsis. En medio de este conflicto, “Jade Wesker” lucha por sobrevivir en un mundo invadido por criaturas infectadas y dementes: los zombies.

No obstante, “Wesker” aún parece estar obsesionado por su pasado en “New Raccoon City”, gracias a las conexiones de su padre con la “Corporación Umbrella” y lo que le sucedió a su hermana, “Billie”.

"La expansión es completamente nueva y presenta lo mejor del ADN de Resident Evil: heroínas duras, criaturas locas (algunas nuevas y algunas familiares), una batalla por la supervivencia y, por supuesto, un profundo misterio por desentrañar. Andrew Dabb amplía las direcciones con narraciones frescas, terror escalofriante y un espectáculo lleno de acción perfecto para el verano", destaca Netflix.

“Resident Evil”: Capítulos, elenco y todo lo que debes de saber sobre la serie de Netflix

"Resident Evil" tendrá entre sus protagonistas a la actriz Ella Balinska. ESPECIAL/NETFLIX

“Resident Evil” tendrá ocho episodios en Netflix, dirigidos por Bronwen Hughes, Rob Seidenglanz, Batan Silva y Rachel Goldberg. El primero con el título de “Welcome to New Raccoon City”.

“´Resident Evil´ es mi juego favorito de todos los tiempos. Estoy increíblemente emocionado de contar un nuevo capítulo de esta increíble historia y llevar la primera serie de `Resident Evil´ a los miembros de Netflix de todo el mundo”, dijo Dabb durante el anuncio de la serie en 2020. “La serie estará completa con muchos viejos amigos y algunas cosas sanguinarias, locas, que la gente nunca ha visto antes”.

El elenco de la serie está conformado por Ella Balinska, Tetiana Gaidar, Lance Reddick, Turlough Convery y Droxzyfps, entre otros.

Más anuncios de Netflix

Además de “Resident Evil”, Netflix lanzó más adelantos de series como “Gabinete de Curiosidades” de Guillermo del Toro; “El club de la medianoche”; la última temporada de “Locke & Key”; “1899” y la presentación de “Merlina Addams”.

FS