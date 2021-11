Netflix: Presentadora cree que están hablando de ella al hablar de “You”

Una pequeña confusión terminó convertida en un gran momento en la televisión noticiosa hace unos días en los Estados Unidos luego de que un colaborador pretendiera expresar su opinión sobre “You” de Netflix y la presentadora del programa se lo tomara muy personal en “The Ingraham Angle”.

Durante uno de los enlaces, la presentadora Laura Ingraham se comunicaba con el colaborador Raymond Arroyo para hacer algunas acotaciones relacionadas con las audiencias de algunos contenidos, entre los que figuraban “Yellowstone” y “You”, sin embargo, el título de esta última generó una confusión que impidió dar un buen fin a la conversación entre ambos en la emisión de Fox News Channel.

Arroyo pretendía hacer énfasis en su desagrado por los contenidos en los que predominan temas raciales y de violencia, por lo que señaló los índices de audiencia que habían tenido las producciones en sus días de estreno, pero al señalar un episodio de “You (Tú/Ti)” en el que el bebé de los protagonistas contrae sarampión, Ingraham creyó que le estaba hablando a ella al nombrar el título.

La titular parece desconcertada cuando en la intervención del colaborador entiende que fue ella la portadora de la enfermedad y comienza a cuestionar al hombre sobre la supuesta información que de ella se está difundiendo: "¿Sabes? Estaba viendo un episodio de "You" donde el sarampión aparece...", señala Raymond antes de ser interrumpido.

"Espera, espera ¿cuándo mencioné el sarampión?", cuestiona Laura pretendiendo corregir al hombre, quien responde "no lo sé, salió en “Ti”…” esperando dejar en claro que se refería a la serie de Netlix y no a la presentadora. No obstante, la confusión continuaba al grado de considerar que se trataba de una broma por parte del hombre o incluso de la producción.

“Nunca hicimos un episodio de sarampión y vacunas. ¿Es esto una broma?”, insiste Laura sin poder distinguir que se hablaba del título de una serie y no de un pronombre para llamarla; “Hay un episodio de un programa, Laura” reitera el colaborador ahora desconcertado por no poder dejar en claro el hilo de la conversación.

Pese a que el hombre reiteró que “¡Hay un programa llamado “Tú” en Netflix!”, la mujer seguía desconcertada creyendo incluso que había un programa en la plataforma llamado exactamente como ella y del cual desconocía su existencia; “Cambio de tema a Adele. No puedo explicarte esto”, señaló Arroyo rindiéndose ante la confusión.