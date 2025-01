La plataforma de streaming, Netflix, se prepara con lo mejor del cine coreano y los doramas para este 2025, por lo que si eres fan de este género, ¡prepárate para un año lleno de emocionantes estrenos!

La industria del entretenimiento coreana ha logrado posicionarse como una de las favoritas del público en todo el mundo, esto gracias a grandes producciones como “El juego del calamar” o “Woo, una abogada extraordinaria”.

¿Estás listo para sumergirte en el fascinante mundo del entretenimiento coreano? Aquí te adelantamos algunos de los estrenos que marcan la pauta para este año y que definitivamente dejarán huella:

“El juego del calamar” temporada 3

Uno de los estrenos más esperados de este año es sin duda la tercera temporada de “El juego del calamar” y aunque la trama aún no ha sido revelada, se sabe que retomará el final de la segunda parte, donde luego del fracaso del levantamiento encabezado por Seong Gi-hun y la traición de Hwang In-ho al retomar el control de la operación y asumir su papel como el líder, el futuro de los jugadores es incierto.

Cabe destacar que hasta el momento no hay fecha exacta del estreno de la segunda temporada, pero Netflix Corea compartió un teaser donde indicaba que se estrenaría el 27 de junio de 2025, sin embargo, esta publicación fue eliminada, por lo que se piensa que se filtró la información.

“Si las estrellas hablaran”

Una astronauta y un turista, provenientes de mundos completamente diferentes y con objetivos distintos, viajan al espacio. Sin esperarlo, su aventura espacial los lleva a enamorarse.

Esta serie se encuentra disponible en Netflix desde el pasado cinco de enero.

“All the Love You Wish For”

“All the Love You Wish For” es una historia que combina drama y comedia, protagonizada por Suzy y Kim Woo Bin. La trama sigue a un genio que despierta tras mil años de sueño y se reencuentra con su ama. Juntos enfrentan diversas confrontaciones mientras navegan en una dinámica centrada en tres deseos mágicos.

“When Life Gives You Tangerines”

Es una propuesta que relata las aventuras de dos personajes, Ae-sun y Gwan-sik. Este drama alterna entre su infancia y su vida adulta, ofreciendo una mirada profunda a sus experiencias a lo largo del tiempo.

Lee también: Este es el vestido de lujo que uso Anne Hathaway en los Golden Globes

“Revelations”

“Revelations” es una serie coreana del género comedia y misterio, narra la historia de pastor y una detective en medio de un caso de desaparición.

“Can This Love Be Translated?”

Esta historia se prevé, se estrene el mes de junio y gira en torno a un intérprete y una actriz, quienes tienen un lenguaje del amor muy distinto al suyo.

NA