Si no has visto la serie, aquí te va un spoiler: al final de la cuarta temporada, la protagonista confesó que se mudaba a Roma, Italia. La mudanza no habría sido bien recibida por varios espectadores franceses, entre los que se encuentra el presidente del país, Emmanuel Macron, quien aseguró que "luchará duro" para impedir el traslado del personaje ficticio.

En una entrevista concedida a Variety, el máximo mandatario francés aseguró que le pedirá a los creadores que la historia permanezca en París; "Emily en Roma no tiene Sentido". Los dichos de Macron fueron leídos en el país vecino, pues el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri respondió, de forma irónica, a través de su cuenta oficial de X:

Caro @EmmanuelMacron stai tranquillo: Emily a Roma sta benissimo. E poi al cuor non si comanda: facciamo scegliere lei �� https://t.co/n0EgAfMhrl— Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) October 9, 2024

"Querido Emmanuel Macron, no te preocupes: Emily está muy bien en Roma. Y no se puede controlar el corazón: dejémosla elegir".

Posteriormente, en un tono más serio, Gualtieri soltó una declaración a The Hollywood Reporter en la que ironiza sobre la prioridad de Macron: "¿No tiene el presidente Macron asuntos más urgentes de los que preocuparse?" Además, aseguró que una productora como Netflix no recibe órdenes de jefes de Estado ni toma decisiones basadas en presiones políticas.

No obstante, Macron ha estado vinculado con la serie desde hace tiempo. En algún momento Brigitte Macron, su esposa, hizo una aparición en la cuarta temporada. Además, el programa ha logrado impulsar el turismo en la capital francesa. Aunque ha sido criticado por la falta de realidad con al situación de la falta de vivienda en al ciudad, aunado a que se repiten ciertos clichés parisinos que han circulado por años.

Por lo pronto, Netflix se ha mantenido distante de las declaraciones entre mandatarios. Habrá que esperar al estreno de la nueva temporada de "Emily en París".

