Los sonidos del regional mexicano resonaron esta noche, en las Fiestas de Octubre de Guadalajara, con la presentación de Camila Fernández y Joss Favela; cada uno presentó su espectáculo en el Auditorio Benito Juárez. La primera en salir al escenario fue la hija de “El Potrillo”, dignamente portando el traje ranchero.

“Mi gente, mi familia gracias por estar conmigo acompañándome, sin ustedes yo no estaría aquí. Muchas gracias”, dijo Camila después de interpretar un par de temas: “Fue tan poco tu cariño” y “Pa’ seguir la fiesta”.

Además, dedicó a su hija Cayetana “Siempre estoy pensando en ti” y prosiguió con “Como lo harían dos extraños”.

“Yo estoy demasiado feliz, estoy cumpliendo un sueño, es mi primera vez en las Fiestas de Octubre”, le dijo Camila a la prensa previo a su actuación. Donde además compartió la emoción de estrenar su sencillo “Se cancela la llorada”.

“Estrenar esta canción en mi tierra, para mí es lo más importante. No quería que fuera en otro lado. Soy la más feliz… Espero que la gente se la sepa, y si no, se la van a aprender, no pasa nada”.

También adelantó que el próximo 6 de marzo tendrá un show en el Lunario de la Ciudad de México como parte de su gira “La Fernández”. Por si fuera poco, compartió que ya viene una colaboración que la tiene muy contenta de la cual no dio más datos. Sobre si hay una posible multa por haber tenido un error al cantar el himno nacional, prefirió no comentar nada.

Entre el público en el Benito Juárez se encontraban su esposo, su hija, así como su mamá América y su abuela materna. Además, dedicó a su tata Vicente Fernández el tema “Aquí lo siento”, acompañada siempre de su mariachi Jalisco es México.

Por su parte, Joss Favela, en su encuentro con los medios habló sobre la situación por la que atraviesa Sinaloa en materia de seguridad. “Honestamente se ve una luz al final del túnel. Puedo hablar y comentar acerca del tema porque yo vivo ahí, así como mi familia. Y porque la idea de nosotros es darle para adelante, es generar trabajo y que nuestro pueblo, nuestras raíces y nuestro rancho crezcan”.

Sobre qué cosas la gente no sabe de él, destacó que se ha dado cuenta que es introvertido. “Es como un mecanismo de defensa. Me drena mucho la energía ir a lugares concurridos”. También confesó que además de la música se dedica a muchas otras cosas: “Soy una persona que me gusta hacer diversas actividades, si no me siento estancado”.

Actualmente, se encuentra promoviendo su álbum “Mis compas Vol.1” y anuncia que ya prepara un segundo volumen; además, recién estrenó con Ha*Ah, “Nuestro camino”, un tema de su autoría.

Entre las canciones que ofreció durante su concierto estuvieron: “Ni diablo ni santo” y “Gato de madrugada”, entre otras más que el público le agradeció con gran cariño y reciprocidad.

