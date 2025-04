Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 11 al 13 de abril

Aries

El fin de semana se presenta como una oportunidad perfecta para salir de viaje o visitar a tu familia. Estar rodeado de tus seres queridos te dará una energía especial que te ayudará a recargar el ánimo. El viernes estará marcado por exámenes o algún curso relacionado con tu carrera, así que será clave que te concentres y evites distracciones. Cuida tu salud digestiva, sobre todo el intestino, y procura no abusar de la comida picante o grasosa.

Una buena noticia llega en el ámbito financiero, ya que podrías recibir la autorización de un préstamo que te permitirá poner en marcha ese negocio que has venido planeando. En lo sentimental, podrías tener una conversación sincera con una expareja que servirá para liberar rencores del pasado. También será un buen momento para darte un gusto y comprarte ropa con miras a las vacaciones de Semana Santa.

El domingo será especialmente favorable: te rodearás de personas que vibran en tu misma frecuencia, pagarás boletos de avión u hospedaje, podrías recibir una invitación a una boda, resolver asuntos con tu carro o seguro, y además tendrás un golpe de suerte el día 13 de abril con los números 07 y 88. Un regalo inesperado te dará una gran alegría y te recordará que el universo siempre recompensa lo que das de corazón.

Tauro

Este viernes arrancas con la mente puesta en crecer y ser alguien aún más fuerte en tu camino. La motivación estará enfocada en iniciar un nuevo negocio o buscar un cambio laboral que se alinee más con tus metas personales.

Te invitarán a varias fiestas durante el fin de semana, y no es sorpresa, ya que este mes tus amigos —especialmente Aries— estarán muy presentes, y tú brillarás con esa energía que tanto te caracteriza. A pesar de todo este movimiento social, cuida tu cuerpo, especialmente tus huesos y caderas. Evita exagerar con el ejercicio o cargar de más, tu cuerpo podría resentirse.

En el amor, podrías recibir una invitación especial de alguien del signo Libra o Acuario, y habrá una conexión natural y armoniosa entre ustedes. Avanzas también con temas académicos como tu tesis o algún trámite que te tenía estancado, y además ya estás empezando a planear con emoción tus vacaciones. Ya sea que decidas irte con amigos o familia, será un viaje que marcará positivamente esta etapa.

Un familiar se acercará con una propuesta bonita: invitarte como padrino o madrina a una boda, lo cual te llenará de orgullo. El día 11 de abril te espera un golpe de suerte con los números 31 y 77. Aprovecha la buena racha para manifestar lo que tanto has deseado.

Géminis

El viernes podría ser el inicio de algo nuevo en lo laboral, ya sea un cambio de puesto o un proyecto que te entusiasme. Te sentirás renovado y con más confianza en tus capacidades. Además, llega a tus manos un dinero extra que te permitirá darte un gusto o planear una pequeña escapada de descanso.

Como buen Géminis, siempre estás buscando el bienestar de quienes amas, y este fin de semana serás ese apoyo que tus amigos y familia necesitan. Tus consejos serán muy valorados. Cuida tu piel, evita tomar demasiado sol o exponerte sin protección, ya que podrías presentar molestias cutáneas. Una expareja podría reaparecer y buscar retomar la relación o, al menos, cerrar bien el capítulo que quedó pendiente.

Será un fin de semana de aventuras emocionales que dejarán una marca profunda en ti. Tus números de suerte son el 00 y el 16. En cuestiones del corazón, el amor llegará fuerte y sin aviso, sobre todo si te cruzas con personas de los signos Aries o Libra.

Eso sí, trata de evitar conflictos con tu familia, incluso si hay diferencias: recuerda que su preocupación por ti viene desde el cariño, aunque no siempre lo sepan expresar de la mejor manera.

Cáncer

El fin de semana se inicia con una búsqueda profunda de paz interior. Estarás más reflexivo de lo normal y con ganas de resolver esos problemas emocionales que has venido posponiendo. Ya no es momento de seguir dándole vueltas a las cosas; es hora de madurar y tomar decisiones que te hagan bien. Abril será un mes muy significativo para ti, y este fin de semana podrías dar el primer paso hacia ese cambio que llevas tiempo sintiendo necesario.

Planeas un viaje para Semana Santa, y te darás algunos gustitos personales como comprarte ropa o zapatos nuevos. Te buscarán para invitarte a un show o un evento deportivo, lo cual te vendrá bien para despejarte y disfrutar sin pensar tanto. Tu esencia soñadora te llevará a conectar con un nuevo amor, uno que será verdaderamente compatible contigo.

Estás en un momento donde tu energía emocional es muy poderosa, y eso se notará en tus vínculos. Tu familia también querrá compartir contigo: podrías ser invitado a un día de campo o una reunión familiar donde te sentirás muy querido.

El día 13 de abril será clave, con un golpe de suerte que vendrá acompañado por los números 90 y 21. Recuerda que al ser un signo de agua, el amor siempre será el motor de tus decisiones, y eso está bien… siempre y cuando también te elijas a ti.

Leo

Este fin de semana estarás rodeado de buenas energías, y eso te motivará a seguir brillando como sabes hacerlo. Abril es un mes muy importante para ti en lo profesional: se abren nuevas puertas, proyectos y posibilidades de crecimiento que no debes dejar pasar. Sin embargo, la clave estará en tu constancia. Es momento de comprometerte con lo que realmente quieres.

En lo sentimental, eres una persona muy entregada y apasionada, por eso buscarás compartir momentos especiales con tu pareja o con alguien que recién ha llegado a tu vida. Estarás en un modo más amoroso, buscando construir en lugar de huir. Tu salud es otro punto que no debes descuidar. Toma más agua, consume alimentos naturales y evita caer en excesos, sobre todo si has notado cambios en tu cuerpo. El ejercicio sigue siendo tu gran aliado.

Un pago pendiente llegará justo a tiempo, y podrías aprovecharlo para comprar boletos de avión de último minuto para una aventura improvisada. El día 11 de abril será de suerte para ti, con los números 00 y 17 marcando un nuevo inicio. El universo te está poniendo oportunidades en el camino, solo necesitas tener el valor de tomarlas.

Virgo

Tu fin de semana empieza con una carga laboral importante. El viernes podrías tener varias juntas o estar resolviendo asuntos pendientes con tus superiores, pero no te presiones más de lo necesario. Confía en tu capacidad, porque todo se resolverá si mantienes la calma.

Estás considerando pedir unos días para Semana Santa y darte un respiro con tu familia, lo cual te hará bien emocionalmente. La armonía en casa será tu prioridad. En estos días podrías comprarte ropa nueva, y tal vez alguien te regale boletos de avión o te invite a un viaje. Un amor del pasado podría reaparecer y pedirte disculpas por errores cometidos, lo que te dejará pensando en lo que estás dispuesto o no a revivir.

El sábado estarás en modo productivo: podrías tomar un curso, actualizar tu papelería o incluso ayudar a un amigo con algún trámite legal. Eso sí, no te aferres tanto al pasado; necesitas soltar esos rencores que ya no te sirven. El domingo será un día para reflexionar sobre un cambio importante: ya sea cambiar de casa o vender tu coche para comprarte uno más moderno.

Estos movimientos pueden parecer materiales, pero traerán un gran impacto positivo en tu estado mental. El 13 de abril será un día clave para ti, con los números 23 y 76 como guías. Este es el momento para dejar de postergar lo que ya sabes que necesitas hacer.

Libra

El 11 de abril será un día clave para ti. Los astros te brindarán una oportunidad de crecimiento en lo laboral y económico, pero es fundamental que no compartas tus planes o proyectos con todo el mundo, ya que podrías atraer envidias o malas vibras que frenen tu avance. Confía en tu intuición y mantén la discreción.

Recibirás un dinero extra que te permitirá saldar algunas deudas o ponerte al corriente con compromisos económicos que venías arrastrando. Sin embargo, en el plano sentimental podrías atravesar una ruptura dolorosa provocada por celos sin fundamento. Esta situación te hará reflexionar sobre lo que verdaderamente necesitas en una relación.

Tu fin de semana será social: llegan familiares de fuera para asistir a una fiesta o reunión importante, lo que te permitirá reconectar con tus raíces. Aprovecharás también para comprarte ropa con la intención de lucirte en las vacaciones de Semana Santa. Por otro lado, podrías recibir una propuesta para mudarte a otro país o al menos comenzar a planear un cambio radical en tu estilo de vida.

En el amor, comienzas a conocer personas nuevas con las que tendrás una gran afinidad. Te sentirás acompañado, comprendido y, sobre todo, emocionalmente estable. Recuerda que tu signo necesita estar en pareja para sentirse en equilibrio, pero antes de comprometerte de nuevo, asegúrate de sanar las heridas recientes.

Escorpión

Este viernes llega cargado de suerte para ti, sobre todo en temas relacionados con juegos de azar o en el cierre de contratos que tenías pendientes. Es un buen momento para apostar por ti, aunque también es fundamental que administres bien tu dinero y no caigas en gastos impulsivos que luego puedan generarte estrés.

Tu capacidad para hacer amistades brillará este fin de semana, ya que estarás rodeado de mucha gente, entre fiestas y reuniones familiares donde serás el centro de atención.

En cuestiones del corazón, hay algo que debes reconocer: no todo amor que llega a tu vida es para quedarse. A veces te aferras a personas o historias que ya no te corresponden. Es momento de aceptar que ese vínculo que te duele no te permite avanzar, y dejarlo ir será un acto de amor propio.

Te das el gusto de comprarte un celular nuevo, o algún gadget que venías queriendo desde hace tiempo. Además, tu lado creativo estará muy activo. Aprovecha para inscribirte en un curso de diseño, fotografía, arte digital o lo que te llame la atención; esto te permitirá crecer profesionalmente y canalizar tu energía de forma positiva. Los números 32 y 66 serán claves para ti este fin de semana.

Sagitario

El 11 de abril marcará un día de cambios positivos para ti, tanto en el ámbito personal como en el laboral. Podrías recibir por fin el pago de una deuda antigua o cerrar un contrato que venías esperando con ansias. La sensación de alivio será inmediata y te dará más motivación para continuar creciendo.

Tu naturaleza de fuego hace que te afecten profundamente las emociones externas, pero este fin de semana debes aprender a soltar lo que no te corresponde. No te cargues con los problemas ajenos y procura enfocarte en lo que tú puedes controlar.

Tu pareja buscará compartir tiempo contigo y propondrá un viaje para Semana Santa. Esta escapada les vendrá bien para reconectarse. Además, el sábado será ideal para divertirte: asistes a una fiesta donde te sentirás en tu elemento, social, divertido y lleno de buena energía.

Eres un experto en convivir y tu carisma atraerá a alguien nuevo sin que lo estés buscando. El amor podría llegar de manera inesperada, y aunque no lo tenías planeado, será una grata sorpresa. Eso sí, no pierdas de vista tus finanzas: evita compras innecesarias y organiza tus deudas.

El domingo será más tranquilo, ideal para estar en casa, arreglar tu jardín o poner en orden tu espacio. Tus números de la suerte son 32 y 96.

Capricornio

Este viernes estarás particularmente motivado, con una sensación interior de que todo empieza a encajar. Los astros te acompañan para que este sea un fin de semana en el que puedas sentirte feliz contigo mismo.

Sales de viaje, probablemente con motivo de Semana Santa, y aunque te espera diversión, es importante que te controles y no caigas en excesos. Recuerda que tus límites son parte de tu equilibrio emocional. Evita los vicios o las fiestas descontroladas para no tener remordimientos después.

Decides renovar tu imagen: compras ropa, cambias de look y te animas a mostrar una versión más fresca y segura de ti. También podrías recibir la propuesta de un amor que vive lejos, tal vez una invitación a viajar o iniciar algo a distancia.

Un regalo especial llega a ti —podría ser un perfume o algo simbólico— y te hará sentir muy valorado dentro del círculo familiar. Es probable que tu papá te pida apoyo económico, y aunque eso pueda generarte algo de presión, tu espíritu generoso sabrá cómo responder.

Tu vocación para ayudar a los demás se hará notar más que nunca, y tal vez te plantees estudiar leyes o tomar un curso de liderazgo que te impulse a crecer. El 13 de abril será tu día de suerte, con los números 21 y 77. En el amor, tu pareja ideal será alguien de Virgo o Aries. Es un fin de semana perfecto para reinventarte y mejorar tu salud física y emocional.

Acuario

Se viene un viernes clave para tomar decisiones importantes en el plano laboral. Estás atravesando un momento en el que puedes dar un gran salto económico, pero debes confiar más en ti y dejar de autosabotear tus oportunidades. Tu inteligencia y creatividad son herramientas poderosas, y este fin de semana, si te atreves, podrías usarlas a tu favor como nunca antes.

En el plano emocional, necesitas cerrar de una vez ese capítulo con una persona que ya no forma parte de tu vida. No te aferres a lo que ya no te da paz. Aunque tu corazón es libre, a veces te cuesta soltar y eso te bloquea. Recuerda: nuevos amores vendrán, y siempre tendrás la capacidad de volver a sentir.

Te llega un dinero extra gracias a comisiones o bonos laborales, y podrías aprovecharlo para hacer un trámite que tenías pendiente, como el seguro social, o incluso iniciar el proceso de mudarte a una nueva casa.

Durante esta semana podrías recibir una oferta laboral muy atractiva, que te invitará a cambiar de rumbo y asumir retos más grandes. Confía en que puedes con eso y más. Los números 21 y 45 te traerán suerte y buenas noticias.

Piscis

El viernes 11 de abril será un día decisivo para ti. La energía se alinea para que tomes decisiones personales importantes, especialmente en lo laboral. Podrías recibir la propuesta de un trabajo mejor pagado o animarte por fin a iniciar ese negocio que tienes en mente, probablemente vinculado con la comercialización o algo creativo.

Este fin de semana estarás más seguro de ti mismo, y esa seguridad atraerá nuevas oportunidades. Tu capacidad para liderar saldrá a la luz y podrías recibir una invitación para colaborar en una campaña publicitaria, proyecto creativo o social que te impulse aún más.

También llega a ti un bono o dinero extra relacionado con tus vacaciones, lo que te permitirá disfrutar sin tanto estrés. En el amor, los piscianos solteros tienen muy buenas noticias: podría llegar una pareja nueva del signo Capricornio o Cáncer, con quien habrá una conexión auténtica y muy emocional.

La estabilidad llegará cuando aprendas a renovar todo lo que no te está funcionando. No te conformes con lo que ya conoces. Tus números de la suerte son 38 y 77.

MF