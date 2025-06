“F1: La película” acelera su estreno con Brad Pitt al volante

La efervescencia, la velocidad inmedible, la adrenalina en el pecho y el sonido del aire desgarrado por los vehículos más rápidos del mundo serán vividos a través de una experiencia cinematográfica sin frenos: el estreno de "F1: La película", la cual alista su estreno en México para el próximo 26 de junio.

Protagonizada por Brad Pitt y Damson Idris, y con el apoyo oficial de la F1, la película tuvo como motivación principal recrear con la mayor fidelidad posible lo que ocurre en ese universo acelerado de las pistas de carreras, razón por la cual el equipo tuvo como locación las competencias reales de la F1 con los pilotos verdaderos paseándose entre cámaras.

En una conferencia exclusiva en la cual EL INFORMADOR estuvo presente, el elenco de "F1", encabezado por Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon y el director de la película, Joseph Kosinski, conversó cómo fue para ellos llevar a puerto una película tan ambiciosa, que implicó casi dos años de entrenamiento para los actores.

Joseph Kosinski -Joe-, director de la cinta, compartió cómo "F1" comenzó a gestarse. Su determinación era crear la película de carreras más fiel a la realidad, algo que no se hubiera visto antes. Y para conseguirlo, recurrió a la ayuda de un experto indudable en el mundo de la F1, pues era consciente de que no podía recrear, aun fuera con los recursos cinematográficos más rebuscados, la realidad que se vive en una competencia de élite.

Joseph Kosinski -Joe-, director de la cinta, compartió cómo "F1" comenzó a gestarse. CORTESÍA / Warner

"Todo empezó con un email a Lewis Hamilton. Tenía su contacto. Le dije que quería hacer la película de carreras más auténtica jamás realizada, y que si podía ayudarme. Por fortuna, dijo que sí", explica el director. "Pero para cumplir esa promesa fue necesario crear un nuevo sistema de cámaras que pudieran capturar la velocidad de estos vehículos, además de colaborar con la F1 para filmar carreras en todo el mundo. Y, lo más importante, encontrar dos actores que pudieran conducir estos vehículos. Tuvimos la suerte de que los protagonistas resultaran tener un talento natural para la conducción. No hay nada como estar en una carrera real de la F1. Simplemente no puedes recrear la energía, los gritos de la multitud; sabía que, si íbamos a hacer una película de este mundo, tenía que ser durante las carreras. El trabajo con la F1 fue sorprendente y no podemos esperar a que la gente vea los resultados".

Ponen a prueba a sus protagonistas

Algo que hace resplandecer a "F1: La película", es que los protagonistas Brad Pitt y Damson Idris realmente estuvieron dentro de coches legítimos de la F1 filmando las secuencias de acción. Esto, más allá de las implicaciones y de los retos, del entrenamiento exhaustivo y las innovaciones tecnológicas que tuvieron que crear, representó una experiencia inolvidable para los actores.

Protagonizada por Brad Pitt (der) y Damson Idris (izq), y con el apoyo oficial de la F1, la película tuvo como motivación principal recrear con la mayor fidelidad posible lo que ocurre en ese universo acelerado de las pistas de carreras. CORTESÍA / Warner

"Estar dentro de un carro, enfrentándose a estas fuerzas -la fuerza G-, la física de todo esto, es algo que no puedes recrear", asegura Brad Pitt, asegurando que, si por él fuera, lo haría de nuevo.

"Joe lo dijo: quiero hacer la película de carreras más inmersiva y visceral posible. Teníamos a Lewis con nosotros. Fueron básicamente dos años de entrenamiento en la realización de esta película, y casi desearía que pudiéramos grabarla de nuevo porque creo que, tanto yo como Damson, nos volvimos muy buenos como pilotos. Creo que deberíamos competir", bromeó el actor.

"Cuando Joe tuvo este ambicioso plan de ponernos dentro de los carros, fue como un sueño hecho realidad", comentó, por su parte, el actor Damson Idris, que en la película interpreta al joven piloto "Joshua Pearce".

"Había intentado hacer una película de carreras desde hacía décadas, ya fuera en bicicletas, en carros, lo que fuera. Pero la experiencia de ponernos en este ecosistema de la temporada de carreras de la F1, con todos los conductores y los equipos, fue algo extraordinario, nada similar a lo que había hecho antes en mi trabajo. Yo le agradezco a Joe por haber sido el arquitecto de esta idea tan loca".

Por su parte, la actriz irlandesa Kerry Condon, nominada al Oscar a Mejor Actriz de Reparto, también forma parte del elenco de "F1". En la película interpreta a "Kate", directora técnica del equipo ficticio de la trama, cuyo papel da visibilidad a las mujeres en un mundo como el de las carreras de automóviles. "Sabía que esta película sería un blockbuster", aseguró Kerry Condon.

"Yo crecí viendo la F1 en Irlanda, y nunca pensé que estaría en una gran película de Hollywood con toda esta música, y los efectos. Simplemente era muy loco pensar que estaba accediendo a trabajar en algo así. Era como estar en una de esas experiencias que había visto desde la infancia.

Retratan el universo de la F1

La velocidad que alcanzan los pilotos de la F1 es tal, que uno de los grandes retos en la grabación de la película fue cómo retratar, de la manera más fidedigna posible, lo que ocurre en la pista, lo que ocurre dentro del carro, y lo que le ocurre al piloto, esté actuando o no. Para conseguirlo, el director Joseph Kosinski, que también es ingeniero, tuvo que diseñar un nuevo sistema de cámaras que lo retuvieran todo.

"Para poder capturar lo que es estar dentro de uno de los carros de la F1, tuvimos que desarrollar un nuevo sistema de cámaras que fuera muy ligero y pequeño", narra el cineasta.

"Tomamos el que ya habíamos creado para ‘Top Gun: Maverick’, y lo hicimos miniatura, lo más pequeño que pudimos. Luego lo pusimos frente a los rostros de los actores, todo el tiempo, mientras conducían. La gente no se dará cuenta de eso cuando vean la película, pero los actores tenían cuatro cámaras apuntando a sus rostros mientras manejaban a través del circuito. Estas cámaras también se mueven, lo cual es una innovación que desarrollamos para este proyecto, y la razón por la cual será una experiencia inmersiva, es porque todo lo que se verá en la película de verdad pasó. La gente nos dirá si logramos convencerlos. Brad no actuaba; de verdad estaba concentrado en mantener el carro en la pista. Es difícil, es un deporte de élite".

El elenco aplaudió la entrega de Joseph Kosinski para que un proyecto tan grande como este viera la luz.

Más allá de las innovaciones técnicas, por el alma dedicada a la película, mostrada en la historia de los protagonistas. "F1" es más que pilotos atravesando la pista a velocidades indecibles; es un drama humano, algo que a los mismos actores les permitió conocer otra faceta de los pilotos más rápidos del mundo, sus miedos y dudas, sus esfuerzos y ambiciones, su trabajo en conjunto.

"Hay que reconocer a Joe por su ambición de querer hacerlo todo real", dice Damson Idris. "Básicamente creo un nuevo sistema técnico. Joe es ingeniero, estuvo encargado del diseño de cámaras y la logística. Pero lo más importante es que la película no pierde nunca el aspecto humano; el alma, la comedia. Los personajes tienen sus propias historias; hacer todo eso dentro de una gran trama de acción, y no perder el alma, es muy difícil. Y ha sido un gran esfuerzo de todo el equipo".

"La película no sólo es sobre los conductores. Creo que es sobre las personas detrás de la rueda, de la voluntad", dice, a su vez, Brad Pitt.

"Se trata de mucha gente reuniéndose y tratando de conseguir algo grande. La F1 está llena de historias y cada individuo tiene la propia, cada fuerza contra la que están luchando. Es una película de esperanza, de redención, de envejecer".

Kerry Condon compartió sentimientos afines, comentando que el logro de "F1" es el conjunto de logros técnicos y humanos que espera que el público pueda disfrutar. "Para mí es un éxito que todo el equipo haya sido capaz de hacer algo que tiene una autenticidad técnica y de sensaciones, pero también la historia humana de estos personajes", dijo la actriz.

De Hamilton a Verstappen

El elenco compartió cómo fue un deleite tener la visita de los grandes pilotos de la F1, como Carlos Sainz, Lewis Hamilton y Max Verstappen -entre tantos otros-, cuya presencia era constante entre las pausas del rodaje. "No hubiéramos podido hacer esto sin el apoyo de los equipos de la F1, sus principios y sus mismos conductores", finalizó el director Joseph Kosinski.

Sinopsis

¿De qué tratará "F1"?

La película sigue la historia de "Sonny Hayes" (Brad Pitt), un expiloto de Fórmula 1 que, tras años de retiro, es reclutado para regresar a las pistas y apoyar al equipo más débil de la parrilla: APXGP. Su misión es servir de mentor a un joven piloto prometedor, "Joshua Pearce" (Damson Idris), y juntos desafiar a las escuderías dominantes del campeonato mundial.

Todo sobre "F1"

El equipo ficticio APXGP utiliza autos modificados por Mercedes-AMG, con tecnología de filmación montada en monoplazas de verdad.

Las grabaciones se realizaron en medio de carreras reales, con acceso a boxes, gradas y zonas restringidas del paddock.

Brad Pitt manejó personalmente en varias escenas de alta velocidad, tras recibir entrenamiento especializado.

El proyecto recibió el respaldo directo de la FIA y de Liberty Media, propietaria de los derechos de la Fórmula 1.

Durante el Gran Premio de México 2024, el equipo de filmación convivió con pilotos reales como Max Verstappen, Checo Pérez y Fernando Alonso, que podrían aparecer brevemente en cameos no confirmados.

MF