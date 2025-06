En blanco y negro, con una estética que enfatiza lo emocional por encima de lo narrativo tradicional, la película 'Doce lunas', dirigida por Victoria Franco y protagonizada por Ana de la Reguera, se presentó este martes en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG). Con producción de Michel Franco, esta ópera prima sigue la historia de Sofía, una mujer de 40 años atrapada en un matrimonio negligente, sin hijos, cuya vida se precipita en una espiral de caos. La película también cuenta con la actuación de Enrique Arreola, quien junto con De la Reguera, acompañó a Franco en una charla posterior a la proyección.

Desde el inicio, Franco tuvo claro que quería retratar el universo emocional de Sofía de forma inmersiva, y para ello tomó decisiones estilísticas arriesgadas pero coherentes con su visión. “Quería plasmar la forma en cómo siente y piensa Sofía. Para mí es muy interesante tener en el cine la libertad de jugar con el diseño, la fotografía, el estilo, pero siempre que venga desde la narrativa, desde la necesidad del personaje”, explicó la cineasta. “El subconsciente fue más importante que la parte objetiva. Nos tomamos la libertad, Ana, Enrique y yo, de jugar con todo. Fue una película que hicimos con muchísima libertad y creo que eso se siente”.

La decisión de filmar en blanco y negro no fue meramente estética, sino una herramienta para centrar al espectador en el mundo interior de Sofía. “Quería que el espectador esté enfocado en sus emociones, que no tuviera distracciones con el color”, apuntó Franco. Asimismo, destacó la importancia del sonido, al que otorgó un rol equivalente al de la imagen. “El cine es 50% sonido y 50% imagen. Me gusta pensar así porque te da la oportunidad de crear con ambas herramientas”.

Ana de la Reguera encontró en el guión una historia con la que se conectó desde un lugar emocional y también social. “Cuando leí el guión por primera vez y vi de qué iba el personaje, también lo juzgué. Pensé: ¿Cómo una mujer con un buen trabajo, que está bien económicamente, puede estar deprimida o tener problemas de adicción? Pero eso es entender que lo que tiene Sofía es una enfermedad. Lo puedes tener todo y aun así sentirte vacía”, reflexionó la actriz.

En su interpretación, De la Reguera navegó por la complejidad emocional de una mujer que no se ajusta a los moldes impuestos por la sociedad. “Todas las mujeres somos complejas, pero rara vez se escriben personajes femeninos complejos. Esta vez tenía todo: una gran historia y un gran personaje. Esos que siempre quieres hacer y que rara vez llegan”, dijo. Además, abordó el tema de la maternidad con honestidad: “Hay mucha presión social. Es una pregunta que constantemente me hacen y creo que ahí Vicky y yo conectamos muchísimo”.

La conexión entre los actores fue determinante para la intensidad y naturalidad que transmite la película. Enrique Arreola destacó la complicidad que se logró en el rodaje. “Es una fortuna excepcional en la vida tener compañeros que quieres, que admiras, con los que se hace el mejor trabajo. La red está tejida y funcionó muy bien para la película”.

Franco, por su parte, valoró esa colaboración dinámica. “Tanto a Ana como a mí nos importaba muchísimo retratar una mujer con dignidad, sin victimizarla. Eso nos dio una fuerza extra durante el rodaje. Ninguna de las dos se rindió y siempre nos retroalimentamos”. La libertad creativa fue clave en el proceso. “Cambiaron muchas cosas desde el guión hasta la edición, y me encanta. El guión es solo una guía. Me gusta trabajar con flexibilidad, y tanto Ana como Enrique proponían cosas que no estaban escritas y que terminaron siendo parte del resultado final”.

De la Reguera reconoció que 'Doce lunas' fue una experiencia completamente distinta a lo que había vivido como actriz. “Nunca me había pasado estar tanto tiempo en el personaje. Podía estar 40 minutos, una hora, y seguíamos rodando. No era volver al camper y regresar para una escena. Aquí era quedarse ahí, profundizando, encontrando cosas nuevas. Fue una experiencia única”.

Sobre la elección de su compañero en pantalla, Ana confesó que fue una decisión compartida. “Había terminado de trabajar con Enrique y nos habíamos hecho muy buenos amigos. Lo propuse a Vicky y le encantó. Fue nuestra única opción y, afortunadamente, aceptó. El cariño y el respeto que nos tenemos ayudó muchísimo”.

El rodaje implicó también un proceso de investigación y contacto con realidades difíciles. Ana habló de cómo se preparó para mimetizarse con personas en situación de calle, tema relacionado con los orígenes de la historia, pues Franco había realizado previamente un cortometraje sobre el tema. “Vicky me llevó de la mano. Pasamos tiempo con estas personas, platicamos, observamos. Fue un trabajo muy profundo”, explicó la actriz.

