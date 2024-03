Este martes 19 de marzo la plataforma de streaming más famosa del mundo, Netflix, tiene en su programación dos nuevos reality shows, por lo que revisa su contenido y disfruta el de tu interés.

Habilidad Física: 100: Temporada 2

Hoy se estrena la segunda temporada de este reality show se supervivencia coreana en Netflix, en el que un nuevo grupo de 100 participantes sin importar su edad, sexo, nacionalidad o categoría de peso, en excelente forma se enfrentarán en extenuantes desafíos para obtener el título del mejor cuerpo, ganar un suculento premio y ser la última persona que quede de pie. El creador Jan Ho-gi releva que en esta ocasión superará en muchos aspectos a la primer temporada, como el set y algunos desafíos.

Siempre Reinas: Temporada 2

Es el reality show mexicano que a partir de hoy se puede ver su segunda temporada. Después del éxito con la canción No me importa y de una guerra entre Laura y Lucía, las reinas están de vuelta. Pero el grupo no está completo, sólo Lorena y Lucía decidieron regresar para enfrentar un nuevo reto profesional. Para lograrlo deben convencer a las nuevas reinas para que se unan a la agrupación. ¿Logrará ese nuevo grupo de dias alejarse del drama o volverán a volar pelucas? El reality de seis episodios cuenta con la participación de Lucía Méndez, Lorena Herrera, Dulce, Olivia Collins y Rosa Gloria Chagoyán.

