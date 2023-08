Netflix es una de las plataformas de entretenimiento favoritas. Se actualiza con regularidad añadiendo contenido para sus usuarios, por lo cual se mantiene a la vanguardia en el reñido mundo del streaming.

Este martes 8 de agosto llega a Netflix un reality show basado en cómo grandes celebridades selectas deben de sobrevivir a un apocalipsis zombie, y la segunda parte de una de las películas de anime más esperadas de los fanáticos: "The Seven Deadly Sins".

Checa los estrenos de Netflix para este martes:

Zombiverso

En Seúl, donde un virus zombi está fuera de control, ¿quién superará a los muertos vivientes ante desafiantes misiones y sobrevivirá? Del equipo artístico detrás de 'Estamos muertos' y los aclamados coreógrafos de 'Kingdom', llega el emocionante reality show 'Zombiverse', donde un valiente grupo de celebridades deberá hacer todo lo necesario para sobrevivir a un Apocalipsis zombi

The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo (Parte 2)

Esta historia original, del creador de la saga Nakaba Suzuki, sigue a Tristan, hijo de Meliodas (el protagonista anterior), y a su esposa Elizabeth. Mientras el joven príncipe trata de dominar el inmenso poder que heredó de sus padres, se encuentra con Lancelot, su gran rival. Con él, Tristan se enfrentará a Deathpierce para intentar salvar la vida de su madre. La nueva entrega le dará cierre a la aventura que combina la popular serie «The Seven Deadly Sins» con «Four Knights of the Apocalypse», un manga actualmente publicado en Weekly Shōnen Magazine.

Con información de Netflix.

