Netflix: Estrenarán "No miren arriba", nueva comedia de Adam McKay

Conocido por abordar –en tono de comedia– temáticas disparatadas y controversiales o de notable carga política, el realizador norteamericano Adam McKay regresa a las marquesinas y las pantallas chicas con una nueva película, No miren arriba (Don’t look up, 2021), la cual se estrenará en cines de los Estados Unidos el 10 de diciembre y en la plataforma Netflix (que es también la compañía productora) el 24 de diciembre.

Humor negro

La película, que nos muestra a dos personajes pertenecientes a la comunidad científica –un astrónomo y su alumna– y, como indicó en cita de prensa el actor Leonardo DiCaprio, cómo ambos “se van politizando al descubrir un meteoro

que impactará la Tierra en ocho meses y deben decidir cómo enfrentarán la situación”.

En tono de comedia oscura, la película explora –explica el actor– “el malestar de la comunidad científica” para de ese modo “tratar de comprenderla”, puesto que expresa la “frustración” de quienes saben de la urgencia de un evento que “acabará con la vida en la tierra” y nadie parecen dar importancia a eso, más bien reaccionan con indiferencia.

Sacan proyecto adelante

En dicha reunión, tomaron parte también el director de la cinta, Adam McKay, y algunos miembros del elenco, como Jennifer Lawrence, Jonah Hill, Meryl Streep, Tyler Perry y Kid Cudi. Así, para el realizador, “cuando comenzamos este proyecto, hace dos años”, esto es, a punto de iniciar la reclusión por la pandemia de Covid19, “no existía vacuna y las medidas de prevención debían ser extremas, pero encontramos la forma de colaborar y sacar el trabajo adelante”.

Asimismo, Meryl Steep –quien interpreta a la presidenta de los Estados Unidos en la cinta– destacó que, para su papel, “había muchos tipos de los cuales tomar algo malo para el personaje”, aunque lo que más tuvo en mente fue “el poder y el dinero” como elementos que afectan el servicio público, “un empleo que requiere un gran sacrificio, por lo que se necesitan buenas personas” para ejercerlo.

JL