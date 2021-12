En diciembre no solo toca despedir el año, también debemos decirle adiós a algunas películas, series y documentales disponibles en Netflix. Como cada mes, el servicio de streaming nos da nuevas producciones, pero también nos quita otras.

Dentro del catálogo para cerrar el año, podremos ver la segunda parte de la temporada final de La Casa de Papel, así como la segunda temporada de Emily en París, y de The Witcher. Pero con su llegada se va de la plataforma, Grey’s Anatomy, Modern Family y otros filmes y series que a continuación te enlistamos.

Películas que le dicen adiós a Netflix en diciembre 2021

Desde el primer día del mes, Netflix cortó de su catálogo más de 30 películas, entre las que destacan 300, 300: Rise of an Empire (300: El nacimiento de un imperio), Black Hawk Down (La caída del halcón negro) y The Judge (El Juez). A estas se le suman:

Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal)

Jack Reacher: Bajo la mira

Tears of the Sun (Lágrimas del sol)

No me rompas el corazón 2

Mad Max: Fury Road (Mad Max: furia en el camino)

Hello, My Name Is Doris (Mi nombre es Doris)

Arthur Christmas (Operación Regalo)

Point Break (Punto de quiebre)

Across Grace Alley

Asu Mare! 2

Be Somebody

Four Brothers (Cuatro hermanos)

Break Up 100

The Bronze

See No Evil, Hear No Evil (Ciegos, Sordos y Locos)

Hard to Kill (Difícil de matar)

People Places Things (Gente, lugares y cosas)

Sabotage (El Sabotaje)

Set It Off

The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro (El sorprendente Hombre-Araña 2: La amenaza de Electro)

Shaft

She Remembers, He Forgets

The Little Mermaid (La sirenita)

Triple Tap

Triumph in the Skies

Gridiron Gang (Un juego vs. el destino)

The Violin Player

Visaranai

Después de esta larga lista, otros títulos que se van son:

Temple - 2 de diciembre

BlacKkKlansman (El infiltrado del KKKlan) - 3 de diciembre

Tom and Jerry: La Película - 3 de diciembre

Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile (Ted Bundy: durmiendo con el asesino) - 5 de diciembre

Bob’s Broken Sleigh (El trineo roto de Bob) - 6 de diciembre

Hermano de Jorel - 9 de diciembre

Khair y Baraka - 10 de diciembre

Mortal Engines (Máquinas mortales) - 10 de diciembre

Justice League (Liga de la Justicia) - 15 de diciembre

Series que salen de Netflix en DICIEMBRE 2021

Reckoning - 1 de diciembre

Lost & Found Music Studios - 2 de diciembre

Clarence - 15 de diciembre

We Bare Bears (Escandalosos) - 15 de diciembre

Adventure Time (Hora de Aventura) - 15 de diciembre

Ice Fantasy - 15 de diciembre

The Amazing World of Gumball (El increíble mundo de Gumball) - 15 de diciembre

Steven Universe - 15 de diciembre

Sonic Boom - 20 de diciembre

Grey’s Anatomy (Anatomía según Grey) - 31 de diciembre

Modern Family - 31 de diciembre

Documentales que se van de Netflix en DICIEMBRE 2021

Nekfeu: Les étoiles vagabondes - 1 de diciembre

One Direction: Así somos - 1 de diciembre

Mariah Carey’s Merriest Christmas - 9 de diciembre

Serial Killer with Piers Morgan (Asesino serial con Piers Morgan) - 10 de diciembre.

