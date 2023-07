Netflix: Estas son las series y películas que quitan en agosto 2023

Está a punto de terminar el mes de julio, en el cual pudimos disfrutar de una gran variedad de series y películas que se estrenaron, además de las que los usuarios pueden encontrar en el amplio catálogo de la plataforma de streaming.

A pesar de que Netflix siempre sorprende a sus usuarios con la gran variedad de producciones de diferentes géneros cinematográficos que puedes encontrar, también llega el momento de despedirse de algunas de ellas las cuales ya no estarán en el catálogo.

A continuación te dejamos la lista de series y películas que ya no estarán en el mes de agosto 2023:

1 de agosto

Never look away

Ergo proxy

Primal faer

Flight

Red eye

Resident Evil: Apocalypse

Jumanji

Collateral

13 Hours: The secret soldiers of Benghazi

Cuando las cigarras lloran

Spiderman

Bumblebee

2 de agosto

Nadie sabrá nunca

15 de agosto

Crepúsculo

Crepúsculo: Luna nueva

Crepúsculo: Eclipse

Crepúsculo la saga: amanecer - parte 1

Crepúsculo la saga: amanecer - parte 2

Esto no significa que el contenido no pueda volver a aparecer en la plataforma, sin embargo, no se sabe si sea posible y cuando suceda.

En el mes de julio hubo una gran cantidad de estrenos; te dejamos la lista de películas y series:

Series

El abogado del Lincoln: Temporada 2 (DISPONIBLE)

De los 19 a los 20 (DISPONIBLE)

El Mariscal (DISPONIBLE)

Pasteleros contra el tiempo (DISPONIBLE)

The Witcher: Temporada 3 (Volumen 2) (DISPONIBLE)

Películas

El renacido (DISPONIBLE)

Perdida (DISPONIBLE)

Unos suegros de armas tomar (DISPONIBLE)

Bird Box Barcelona (DISPONIBLE)

Los (casi) ídolos de Bahía Colorada (DISPONIBLE)

El clon de Tyrone (DISPONIBLE)

Paradise (DISPONIBLE)

