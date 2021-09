Netflix celebra su décimo aniversario en México ¿Qué ha sido lo más visto?

Aunque la historia de Netflix se remonta a la década de los años 90, cuando en su inicio era una compañía enfocada en la renta de películas en formato DVD, puntualmente, en 1997, han pasado 10 años desde la primera vez que la plataforma de streaming abrió su señal fuera de Estados Unidos, su territorio natal.

En septiembre de 2011, Netflix inició formalmente sus operaciones en México y América Latina, ya reconocida como una nueva oferta de entretenimiento digitalizado en el que los usuarios –mediante suscripción- podían acceder a un catálogo semi-permanente de las películas más populares de Hollywood y algunas producciones locales.

Ante su primera década de servicio en México, Netflix brinda un repaso sobre cómo ha sido su impacto en el país tricolor y cómo la cultura popular del mexicano ha adoptado algunas referencias al uso de la plataforma en el lenguaje y referencias cotidianas como el término “maratonerar”, pues si bien la programación de la televisión convencional ha ofrecido ciclos o días dedicados a ciertas producciones con horarios y días definidos, Netflix popularizó la posibilidad de elegir libremente –dentro de su catálogo- cuál película o serie ver a la hora y día que el espectador quisiera y de manera ininterrumpida.

“¡Netflix cumple 10 años! Así es, en septiembre de 2011, Netflix/ Nefli/ Nexflit/Neiflis… o como le quieran llamar, llegó a México y, aunque muchas cosas han cambiado desde entonces, una cosa ha permanecido igual: nuestro amor por las grandes historias y la pasión de los mexicanos, quienes han sido los mejores fans del mundo”, compartió Netflix en su comunicado de agradecimiento tras 10 años de operaciones en México.

Netflix recordó que a raíz de series originales como “Club de Cuervos”, que fue la primera serie exclusiva de la plataforma producida en México, así como el éxito internacional “Orange is the new black”, fueron las que dieron esos primeros pasos del concepto de “maratón” como se entiende actualmente, término que a decir de la plataforma se consolidó oficialmente desde el año 2012 hasta octubre de 2017.

“Maratonear se define como terminar el programa siete días después de comenzar a ver la temporada. ¿Cómo comenzó todo?: En la última década, México dominó el fino arte del maratón con Club de Cuervos y Orange is the New Black, que fueron las series que más maratonearon en una sentada y de corrido. Además, cuando Netflix les preguntaba, ‘¿Sigues ahí?’, los mexicanos siempre dijeron ¡SÍ!”.

Netflix señaló que en esta tendencia de maratonear, las series que más han provocado este tipo de dinámica son “¿Quién mató a Sara?”, “Luis Miguel: la serie” y “Cobra Kai”, que también han sido las que más tiempo han permanecido en el Top 10 de México.

ARCHIVO

El furor por Club de Cuervos

Tratando de responder qué es lo que define al fandom mexicano, Netflix expresa que “ser un fan mexicano es una experiencia llena de emociones, por eso no es casualidad que en la última década, México ha visto más novelas y dramas que cualquier otro país del mundo”, de acuerdo a la investigación cualitativa hecha en 2021 entre fans de Netflix en México, Argentina, Colombia y Brasil, así como en el porcentaje de visualización por género durante los últimos cinco años, siendo “Club de Cuervos” (protagonizada por Luis Gerardo Méndez y Mariana Treviño) la serie que más ha sobresalido en estos análisis.

“Desde la llegada de Netflix, los fans mexicanos se han enamorado de las historias que dan vida a su querido México como Roma, Somos y Ya no estoy aquí. El mundo también se unió a los fans mexicanos al disfrutar Oscuro deseo (guiño, guiño, Alejandro Speitzer) y ¿Quién mató a Sara? (no, ya en serio... ¿QUIÉN?), que fueron las dos series mexicanas de Netflix más populares a nivel mundial”.

Ante el impacto que Netflix mide en otras plataformas como las redes sociales sobre qué tanto se habla de su oferta, indicó que a nivel Latinoamérica series como “Dark”, “La casa de papel” y “Lucifer” fueron las que detonaron tendencias digitales, sin olvidar que muchas de sus series han sido artífice para la creación de memes, además de que la interacción de la redes sociales oficiales de Netflix identificaron que los fans mexicanos son los que más suelen preguntar cuándo llegará la nueva temporada o estreno de una serie o película.

“Gracias, México. Pero, al final del día (y de la década), los mexicanos fueron los más agradecidos de la región. México dijo ‘gracias’ a Netflix, más que ningún otro país de América Latina.¡Y Netflix quiere darles las gracias a los fans de regreso! Por eso, vamos a darles un adelanto de todo lo que se viene, invitándolos el 25 de septiembre al evento de fans más importante del momento: TUDUM”, expresó Netflix sobre el evento global que organiza para presentar las novedades de su catálogo.

Sigue leyendo…

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

JL