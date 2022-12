Navidad 2022: ¡De la cumbia al metal! Las mejores canciones para las fiestas decembrinas

Las posadas navideñas ya comienzan su carrera en México y si bien los villancicos tradicionales suelen relucir para poner el ambiente, existe un sinfín de canciones más con las que podrás hacer de tu festejo una velada dinámica y divertida, con temas que tanto retoman la esencia de esperanza y alegría de la temporada, pero también hay algunas cargadas de comedia y hasta con un toque de nostalgia y añoranza.

Ya sea con una propuesta de pop, hasta clásicos en voz del tenor Andrea Bocelli, todas las canciones son perfectas para dar un toque divertido y de unión familiar a tu festejo, pero también hay versiones que te sacarán una sonrisa si es que te gusta el norteño o hasta el metal, sin olvidar a voces como El Buki o José Feliciano si lo que buscas es un momento melancólico para recordar tu infancia y memorar a quienes se han adelantado en el camino, pero que fueron y seguirán siendo parte de tus mejores Navidades.

*Burrito Sabanero

Por mucho una de las canciones más populares para Navidad. Este villancico es de origen venezolano y fue compuesta por Hugo Blanco Manzo en 1972. A la fecha, es uno de los temas con más versiones y estilos musicales, pues hasta el cantante metalero Paul Cuevas tiene su propia versión, una de las más populares en YouTube, en donde suma más de 1 millón de reproducciones. Tal ha sido el impacto cultural de “Burrito sabanero”, que Billboard la ha considerado dentro de las 100 mejores canciones navideñas de todos los tiempos.

*Repertorio “Eterna Navidad”, de La Hermandad

En México no hay una sola reunión navideña que se resista a poner la producción de “Eterna Navidad”, disco lanzado en 1986 en donde participaron los mejores cantantes latinos de pop de la época, principalmente de México. Con las voces de Pandora, Tatiana, Manuel Mijares, Yuri, Daniela Romo, Hernaldo Zúñiga y Denise de Kalafe, por ejemplo, se retoman villancicos clásicos como “Campanas navideñas”, “Los peces en el río”, “El niño del tambor”, “Campana sobre campana”, “Arre borreguito”, “Los campanilleros” y “Adeste fideles”, por ejemplo. ¿Quién no recuerda estar en la víspera de los regalos el 24 de diciembre teniendo de fondo la voz de Oscar Athie con “La Marimorena”?

*Disco “Navidades”, de Luis Miguel

En el año 2006, el llamado “Sol de México” no se quedó con las ganas de tener su propia producción de temporada con “Navidades”, disco que, muy a su estilo, transitando entre el pop y las big-band, incluye villancicos populares como “Santa Claus llegó a la ciudad”, “Blanca Navidad” y “Noche de paz”, por ejemplo.

*“All I Want for Christmas Is You”, de Mariah Carey (versión Tex-Mex)

Sabemos que Mariah Carey desempolva uno de sus mayores éxitos cada 1 de diciembre: “All I Want for Christmas Is You”, canción que fue co-escrita por la misma Mariah y estrenada comercialmente en 1994, convirtiéndose en uno de los temas de mayor fama mundial en cada época decembrina. En plataformas como Spotify suma más de 1,274 millones de reproducciones y en su video oficial en YouTube, relanzado hace dos años, acumula más de 327 millones de reproducciones. En YouTube se ha popularizado la versión tex-mex de Joseph González Music con su particular toque de acordeón norteño.

*“Hoy vi a Santa Claus besar a mamá”, de Los Mier

¡Oí nomás este cumbión! Aunque no es tan popular como otros villancicos, si es una de las canciones con una narrativa diferente sobre la Navidad. El grupo que lanzó a la fama esta canción es Los Mier, banda originaria de Nuevo León que fusiona la cumbia con el norteño. ¿Ubicas ‘La coloreteada’? esta canción fue uno de sus primeros éxitos en los años 80 y se posicionaron con fuerza en el mercado latino de Estados Unidos, a tal grado de ser considerados como “Los príncipes de la música de Chicago”. En la década de los años 90 lanzaron “Hoy vi a Santa Claus besar a mamá”, siendo una de las más populares en las estaciones radiofónicas de música grupera.

“Last Christmas”, de Wham!

El entonces dueto británico conformado por George Michael y Andrew Ridgeley, lanzó en 1984 “Last Christmas”, siendo una de las canciones más populares cada Navidad, pues a la fecha suma, por ejemplo, más de 987 millones de reproducciones en Spotify. La canción fue compuesta por George Michael, fallecido el día de Navidad, el 25 de diciembre de 2016.

*“Feliz Navidad”, de José Feliciano

El puertorriqueño-estadounidense José Feliciano lanzó en 1970 este tema que también da nombre a un disco completo enfocado a villancicos, y que se convirtió en un ícono de la época al ofrecer una canción cantada en español combinada con inglés. La Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) la considerado como una de las 25 mejores canciones navideñas de todo el mundo.

*Disco “Mi Navidad”, de Andrea Bocelli

En 2009, el tenor italiano Andrea Bocelli lanzó su producción enfocada totalmente a la Navidad con temas clásicos como “Blanca Navidad”, “Santa Claus llegó a la ciudad”, “Noche de paz” y hasta un dueto con The Muppets con “Jingle Bells.

*“Navidad sin ti”, de Los Bukis

Como parte de su disco “Me volví a acordar de ti”, la banda michoacana Los Bukis lanzó en 1986 la canción “Navidad sin ti”, escrita por su líder y compositor Marco Antonio Solís “El Buki”. El tema es considerado como uno de los más tristes y nostálgicos en cada época navideña, pues trata de una historia de añoranza por una relación que terminó y ya no está presente en las emotivas fiestas.

*“Ven a mi casa esta Navidad”, de Luis Aguilé

Otra canción bastante emotiva y con mucha nostalgia es “Ven a mi casa esta Navidad”, lanzada en 1969, en donde el cantautor hispano-argentino Luis Aguilé manifiesta un aliento a quienes están distanciados o se han adelantado en el camino y se sientes solos en las épocas decembrinas. En la letra, Luis Aguilé invita a la unión y ser solidarios y empáticos con quienes pasan por momentos de soledad y tristeza, a perdonar y apostar por la reconciliación.

FS