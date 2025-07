Natanael Cano NO incluye narcocorridos en su nuevo álbum por esta razón

El cantante originario de Sonora, Natanael Cano, habló recientemente sobre la creciente controversia en torno a la prohibición de corridos en ciertos estados de México, dejando en claro que para él, este género musical no solo es una expresión cultural, sino también un medio de vida. “De esto comemos”, afirmó con firmeza cuando se le preguntó sobre las restricciones impuestas a este tipo de canciones.

Aunque su nuevo material discográfico no incluye narcocorridos, el propio Cano reconoció que esta decisión no estuvo completamente alejada del clima político y social que actualmente rodea al regional mexicano. “Se juntó, los tiempos de Dios son perfectos. Tal vez si yo hubiera hecho el álbum de corridos no hubiera sido igual”, comentó en una entrevista difundida a través de TikTok, aludiendo a cómo influyó el contexto en su proceso creativo.

Durante su participación en el canal de YouTube El Flowcast, el artista expresó su inconformidad con las medidas tomadas contra el género que lo catapultó a la fama. Criticó duramente las decisiones de censura, calificándolas como injustificadas. “Es una estupidez, seguimos haciéndolo de corazón. Si es para mejorar, como ellos dicen, no nos vamos a poner en contra, pero no es la forma. Para adelante, que cada quien”, declaró con tono tajante.

Más adelante, en su conversación con De Frente con DimeloKing, Cano explicó que la ausencia de corridos en su álbum no se debió completamente a las prohibiciones, pero sí tuvo un impacto en cómo planeó su gira y sus estrategias de promoción. “No iba a poder desarrollar mis conciertos de la misma manera que tengo pensado para este álbum (si hacía corridos). Sobre todo sin querer, yo estaba terminando el álbum cuando empezó el borlote de los corridos que se iban a prohibir”, compartió.

Aunque optó por no incluir corridos en su nuevo proyecto, el cantante fue claro al señalar que está en desacuerdo con cualquier intento gubernamental de restringir la libertad artística, especialmente en un estilo musical que, según él, ha sido una herramienta de expresión para la juventud.

“Prohíbanlos un tiempo, lo que les dure, no va a ser mucho. Al final ya está más suavecito, se agradece porque es una locura que quieran censurar esto”, mencionó, dejando ver su escepticismo ante la durabilidad de estas medidas.

Natanael enfatizó que los corridos tienen raíces profundas en la vida de muchos artistas, quienes han encontrado en este género una manera de contar historias y enfrentar sus propias realidades. “ De esto comemos, yo estaba peleado porque nosotros lo hacemos con la intención de crecer. Se hizo con hambre de salir para adelante, para decir que está mal”, explicó, defendiendo la legitimidad de su trabajo musical.

En su reflexión final, subrayó que, más allá de las críticas, los corridos son una forma de arte. “Esto es arte, cultura, expresión, y es música al final. Está malísimo eso, pero cayó bien. Vamos a hacer buen tour, buenos shows y creo que vamos a romper”, concluyó con optimismo sobre el futuro de su gira y su carrera.

