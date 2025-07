Fabiola Martínez revela la razón de publicar mensajes con Escorpión Dorado

En los últimos días, Alex Montiel (reconocido creador de contenido y conocido en redes como “El Escorpión Dorado”), ha acaparado la atención pública luego de verse implicado en una polémica relacionada con una figura del espectáculo. La conductora Fabiola Martínez difundió conversaciones privadas y fotografías personales que intercambió con Montiel, cuando él aún se encontraba casado con Dana Arizu.

A pesar de que el youtuber intentó restarle importancia al vínculo con Fabiola, mencionando que solo se vieron en unas cuatro ocasiones, la también presentadora respondió de forma tajante. A través de un video publicado en redes sociales, dio a conocer audios en los que Montiel expresaba sentimientos de amor hacia ella, así como imágenes comprometedoras que contradicen la versión que él ofreció públicamente.

La difusión del material generó una ola de comentarios divididos en internet. Mientras algunos usuarios respaldaron la postura de Martínez por hablar abiertamente sobre su experiencia, otros le recomendaron dejar atrás el asunto y evitar seguir alimentando la controversia.

Ante las críticas, Fabiola volvió a pronunciarse a través de sus historias de Instagram, donde publicó un mensaje directo y sin rodeos. En él, sostuvo que no se arrepiente de haber revelado su historia y que no guarda consideración alguna por quien, según sus palabras, se aprovechó de su confianza.

“No le debo respeto a quien se burló de mí, no le debo empatía a quien me dañó con intención, no le debo lástima a quien sabía la verdad y trató de ocultarlo”, escribió la conductora, reafirmando su derecho a contar su versión de los hechos.

El escándalo ha generado un intenso debate sobre la imagen pública de Montiel, quien ha sido señalado por comportamientos considerados desleales y manipuladores. Tras la filtración, tanto él como su esposa, Dana Arizu, intentaron frenar la polémica afirmando que su relación era de tipo abierta. Sin embargo, esta declaración no logró frenar la oleada de comentarios ni calmar el escrutinio mediático.

Con el paso de los días, el tema continúa generando conversación en redes sociales. Muchas personas cuestionan la autenticidad de las declaraciones de Montiel y la naturaleza real del vínculo que mantuvo con Fabiola Martínez. Por su parte, ella sostiene que su única intención fue defender su dignidad personal y hacer pública su experiencia.

