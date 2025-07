Conciertos imperdibles en Guadalajara en julio de 2025: regional, rock y electrónica

Llega la segunda mitad del 2025 y las actividades de conciertos en la Zona Metropolitana de Guadalajara no se detienen pues la cartelera de conciertos abarca de todo un poco, pero donde predomina el regional mexicano.

Para el público aficionado a los metales pesados, Stryper, la banda pionera del metal cristiano, tocará el domingo 13 de julio en C4 Concert House. Fundada en 1983, la agrupación estadounidense liderada por Michael Sweet promete una noche de clásicos como “To Hell with the Devil” y “Calling on You”, en un recinto íntimo y con boletos desde 880 pesos.

Julio también tendrá momentos dedicados al baile y la fiesta, especialmente el viernes 18, cuando La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho llene de tubas, trombones y voz sinaloense el Auditorio Telmex. Los boletos van desde 550 hasta 3 mil 200 pesos en zona VIP.

Una semana después, el viernes 25 de julio, el legendario Ramón Ayala se presentará en el mismo recinto como parte de su gira de despedida Historia de un Final. El “Rey del Acordeón” compartirá más de cinco décadas de carrera en una noche emotiva con entradas que van desde los 650 hasta los 4 mil 500 pesos.

El sábado 26 será especialmente intenso. En el Telmex, la Banda Cuisillos volverá a casa con su característico estilo romántico y sus trajes indígenas ceremoniales. Los boletos están disponibles desde 500 pesos hasta 2 mil 600 pesos.

Ese mismo día, pero al sur de la ciudad, en The Lab (Tlaquepaque), el productor chileno-estadounidense Nicolás Jaar, una de las figuras más reconocidas de la electrónica contemporánea, ofrecerá una experiencia sonora multisensorial en compañía del artista mapuche Eli Wewentxu. Los boletos los encuentras entre 600 y mil 200 pesos.

La oferta para los amantes del rock mexicano se completará con Resorte, agrupación ícono del nu-metal de finales de los noventa, que se presentará en C3 Stage el viernes 25 de julio para celebrar 30 años de carrera. Los boletos los encuentras desde 570 pesos.